Любимый десерт из детства. Держите самый простой рецепт "битого стекла"
Желе "битое стекло" - очень популярный десерт, вкус которого нам известен еще с детства. Приготовить его несложно и для этого нужно всего несколько ингредиентов.
Рецептом поделился популярный фудблогер Алекс Миль в своем Instagram.
Ингредиенты
Для приготовления "битого стекла" вам понадобится
- 3 вида фруктового желе (вишня, киви, апельсин) - по 90 г каждое
- вода
- сметана (15%) - 700 г
- желатин 30 г
- сахарная пудра - 80 г
Как готовить
Сначала берем три вида желе и в каждый вливаем по 350 г горячей воды в тарелки, все хорошо перемешать, дать остыть и затем оставить в холодильнике застывать.
После того как желе застыло, нужно в 200 г воды всыпать 30 г желатина и оставить примерно на 10 минут набухать.
Тем временем цветные желе извлеките из тарелок и нарежьте кубиками. Добавьте в миску сметану и сахарную пудру, хорошо смешайте венчиком до растворения пудры.
Желатин растапливаем в микроволновке, после этого вливаем его в сметану и хорошенько вымешиваем. Нужно все делать быстро, поскольку сметана будет густеть.
Вылить сметанную форму и одновременно добавлять разноцветные кубики. После этого отправляем десерт в холодильник на несколько часов для застывания. Готово.
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