Улюблена страва Тараса Шевченка "Борщ з карасями" від Євгена Клопотенка
Знаменитий український кулінар Євген Клопотенко поділився рецептом борщу з карасями, який був улюбленою стравою Тараса Шевченка. Саме цю страву Клопотенко приготував у програмі "Пекельні борошна" на СТБ разом із телеведучою Надією Матвєєвою.
Повний рецепт Борщу з карасями від Євгена Клопотенка – читайте у матеріалі нижче.
Що вам знадобиться:
- Карасі – 5 шт. для борщу та кілька штук для подачі
- Пшеничне борошно - 1 ст. ложка
- Цибуля - 1 шт.
- Буряк - 1 шт.
- Морква – 1 шт.
- Картопля – 1 шт.
- Білокачанна капуста - 200 г
- Буряковий квас – 300 г
- Рослинна олія - 50 мл
- Вода – 2,5 л
Як приготувати борщ з карасями?
П'ять невеликих карасів ріжемо на невеликі шматки, потім їх обсмажуємо разом із борошном на невеликій кількості олії 15-20 хвилин, трохи солимо.
Додаємо воду і тушкуємо карасі ще 5-10 хвилин доти, доки карасі не стануть м'якими. Перекладаємо суміш риби до води, додаємо 1 неочищену цибулину, розрізану на дві частини.
Коли бульйон проварився 15-20 хвилин, додаємо одночасно нарізані овочі: буряк (попередньо ділимо на дві частини), моркву та картоплю. Варимо борщ 20 хвилин.
Після того як картопля буде готова, додаємо другу частину буряка, а також додаємо нарізану капусту. Заливаємо все буряковим квасом.
Беремо карасі, обсмажуємо їх з борошном на олії та викладаємо вже у готовий борщ у тарілці. Додаємо щіпку кропу.
Як приготувати борщ із карасями (фото: СТБ)
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