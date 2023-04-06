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Улюблена страва Тараса Шевченка "Борщ з карасями" від Євгена Клопотенка

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Четвер 06 квітня 2023 08:31
Улюблена страва Тараса Шевченка "Борщ з карасями" від Євгена Клопотенка Борщ із карасями за рецептом Клопотенко (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Знаменитий український кулінар Євген Клопотенко поділився рецептом борщу з карасями, який був улюбленою стравою Тараса Шевченка. Саме цю страву Клопотенко приготував у програмі "Пекельні борошна" на СТБ разом із телеведучою Надією Матвєєвою.

Повний рецепт Борщу з карасями від Євгена Клопотенка – читайте у матеріалі нижче.

Що вам знадобиться:

  • Карасі – 5 шт. для борщу та кілька штук для подачі
  • Пшеничне борошно - 1 ст. ложка
  • Цибуля - 1 шт.
  • Буряк - 1 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Картопля – 1 шт.
  • Білокачанна капуста - 200 г
  • Буряковий квас – 300 г
  • Рослинна олія - 50 мл
  • Вода – 2,5 л

Як приготувати борщ з карасями?

П'ять невеликих карасів ріжемо на невеликі шматки, потім їх обсмажуємо разом із борошном на невеликій кількості олії 15-20 хвилин, трохи солимо.

Додаємо воду і тушкуємо карасі ще 5-10 хвилин доти, доки карасі не стануть м'якими. Перекладаємо суміш риби до води, додаємо 1 неочищену цибулину, розрізану на дві частини.

Коли бульйон проварився 15-20 хвилин, додаємо одночасно нарізані овочі: буряк (попередньо ділимо на дві частини), моркву та картоплю. Варимо борщ 20 хвилин.

Після того як картопля буде готова, додаємо другу частину буряка, а також додаємо нарізану капусту. Заливаємо все буряковим квасом.

Беремо карасі, обсмажуємо їх з борошном на олії та викладаємо вже у готовий борщ у тарілці. Додаємо щіпку кропу.

Улюблена страва Тараса Шевченка &quot;Борщ з карасями&quot; від Євгена КлопотенкаУлюблена страва Тараса Шевченка &quot;Борщ з карасями&quot; від Євгена Клопотенка

Як приготувати борщ із карасями (фото: СТБ)

До речі, раніше ми розповідали про те, як приготувати давню українську страву фучки.

А також ми давали рецепт староукраїнської страви "Засипна капуста", яку любив Іван Франко.

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рецепт приготування страв Евгений Клопотенко