ua ru
Чт, 06 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Любимое блюдо Тараса Шевченко "Борщ с карасями" от Евгения Клопотенко

Новина українською →
Четверг 06 апреля 2023 08:31
Любимое блюдо Тараса Шевченко "Борщ с карасями" от Евгения Клопотенко Борщ с карасями по рецепту Клопотенко (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Знаменитый украинский кулинар Евгений Клопотенко поделился рецептом борща с карасями, который был любимым блюдом Тараса Шевченко. Именно это блюдо Клопотенко приготовил в программе "Пекельні борошна" на СТБ вместе с телеведущей Надеждой Матвеевой.

Полный рецепт Борща с карасями от Евгения Клопотенко - читайте в материале ниже.

Что вам понадобится:

  • Караси - 5 шт. для борща и несколько штук для подачи
  • Пшеничная мука - 1 ст. ложка
  • Лук - 1 шт.
  • Свекла - 1 шт.
  • Морковь - 1 шт.
  • Картофель - 1 шт.
  • Белокочанная капуста - 200 г
  • Свекольный квас - 300 г
  • Растительное масло - 50 мл
  • Вода - 2,5 л

Как приготовить Борщ с карасями

Пять небольших карасей режем на небольшие куски, потом их обжариваем вместе с мукой на небольшом количестве растительного масла 15-20 минут, немного солим.

Добавляем воду и тушим караси еще 5-10 минут до тех пор, пока караси не станут мягкими. Перекладываем смесь рыбы к воде, добавляем 1 неочищенную луковицу, разрезанную на две части.

Когда бульон проварился 15-20 минут, добавляем одновременно нарезанные овощи: свекла (предварительно делим на две части), морковь и картофель. Варим борщ 20 минут.

После того как картофель будет готов, добавляем вторую часть свеклы, а также добавляем нарезанную капусту. Заливаем все свекольным квасом.

Берем караси, обжариваем их с мукой на растительном масле и выкладываем уже в готовый борщ в тарелке. Добавляем щепотку укропа.

Любимое блюдо Тараса Шевченко &quot;Борщ с карасями&quot; от Евгения КлопотенкоЛюбимое блюдо Тараса Шевченко &quot;Борщ с карасями&quot; от Евгения Клопотенко

Как приготовить борщ с карасями (фото: СТБ)

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как приготовить древнее украинское блюдо фучки.

А также мы давали рецепт староукраинского блюда "Засыпная капуста", которое любил Иван Франко.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт приготування страв Евгений Клопотенко