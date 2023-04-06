Любимое блюдо Тараса Шевченко "Борщ с карасями" от Евгения Клопотенко

Знаменитый украинский кулинар Евгений Клопотенко поделился рецептом борща с карасями, который был любимым блюдом Тараса Шевченко. Именно это блюдо Клопотенко приготовил в программе "Пекельні борошна" на СТБ вместе с телеведущей Надеждой Матвеевой.

Полный рецепт Борща с карасями от Евгения Клопотенко - читайте в материале ниже.

Что вам понадобится:

Караси - 5 шт. для борща и несколько штук для подачи

Пшеничная мука - 1 ст. ложка

Лук - 1 шт.

Свекла - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Картофель - 1 шт.

Белокочанная капуста - 200 г

Свекольный квас - 300 г

Растительное масло - 50 мл

Вода - 2,5 л

Как приготовить Борщ с карасями

Пять небольших карасей режем на небольшие куски, потом их обжариваем вместе с мукой на небольшом количестве растительного масла 15-20 минут, немного солим.

Добавляем воду и тушим караси еще 5-10 минут до тех пор, пока караси не станут мягкими. Перекладываем смесь рыбы к воде, добавляем 1 неочищенную луковицу, разрезанную на две части.

Когда бульон проварился 15-20 минут, добавляем одновременно нарезанные овощи: свекла (предварительно делим на две части), морковь и картофель. Варим борщ 20 минут.

После того как картофель будет готов, добавляем вторую часть свеклы, а также добавляем нарезанную капусту. Заливаем все свекольным квасом.

Берем караси, обжариваем их с мукой на растительном масле и выкладываем уже в готовый борщ в тарелке. Добавляем щепотку укропа.

Как приготовить борщ с карасями (фото: СТБ)