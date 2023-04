Готуємо старовинну українську страву "Засипна капуста": цей рецепт любив Іван Франко

Оригінальний рецепт "засипної капусти"

Свіжа капуста – 300-400 г

Квашена капуста – 150 -200 г

Морква – 1 шт.

Пшоно - 100-200 г

Часто до страви додавали бринзу та зелень.

Спосіб приготування:

Капусту посікти та викласти на пательню з невеликою кількістю жиру. Тушкувати під кришкою хвилин 5. Додати квашену капусту і тушкувати ще хвилин 5. Потім посолити та поперчити.

Моркву очистити та натерти на дрібній тертці. Взяти глиняний посуд (або форму для випікання) та вистелити дно морквою. Покласти пару горошин запашного перцю.

У капусту додати пшоно і добре вимішати. Потім капусту з пшоном викласти на моркву і додати трохи води, 2 столові ложки жиру. Закрити кришкою і тушкувати в духовці за температури 160 градусів близько години.

При подачі на стіл рясно посипати блюдо бринзою та м'ясними шкварками.

Фото: instagram.com/cook_with_me_at_home

"Засипна капуста" з кус-кусом

Цікавим рецептом цієї стародавньої страви поділилася кулінарка з блогу cook with me at home в Instagram.

Квашена капуста - 0,5 банки

Свіжа капуста – 0,5 кг

цибулина - 1 велика

Олія - 2 столові ложки

Молоко – 400 мл

Сметана сепараторна – 400 г

Яйця – 1 шт.

Кус-кус - 60 г

Шкварки, смажена цибуля - для подачі

Сіль, перець, спеції – на смак

Спосіб приготування:

Квашену капусту промити та відварити до готовності. Свіжу капусту дрібно нарізати, відварити до готовності. Відцідити рідину з обох каструль. Цибулю очистити, дрібно нарізати та обсмажити в невеликій кількості олії.

В антипригарному посуді змішати два види капусти, цибулю та лавровий лист. Залити підготовленим розчином молока із густою сепараторною сметаною. Додати одне яйце, додати кус-кус і добре перемішати.

Поставити на вогонь і томити близько 4 годин на повільному вогні. Саме цей спосіб дозволить досягти бажаної ніжності та шовковистості. Додаємо сіль, перець.

При подачі прикрашаємо смаженими шкварками із цибулею.

А ось ще один спосіб приготування "засипаної капусти" – з м'ясом.