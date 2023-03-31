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Стародавня українська народна страва фучки: смаколики лемківської кухні

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П'ятниця 31 березня 2023 08:23
Стародавня українська народна страва фучки: смаколики лемківської кухні Як приготувати фучки з квашеної капусти (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Давня українська кухня багата на різні цікаві рецепти страв, які зараз стали дуже рідко готувати. Однак така їжа неймовірно смачна, корисна та дуже легка у приготуванні.

Як приготувати фучки за традиціями лемківської кухні розповіла фуд-блогер Наталія Машика.

Що таке фучки

Це коржики або оладки із квашеної капусти. Зазвичай вони подаються як додаток до перших страв. А ще їх можна їсти як окрему страву – наприклад, із грибним соусом.

Що вам знадобиться:

  • Квашена капуста – 250 г
  • Борошно - 200 г
  • Молоко – 250 мл
  • Цибуля - 1 шт.
  • Яйця – 3 шт.
  • Сіль - щіпка
  • Цукор - ½ ч. ложки
  • Сода - ¼ ч. ложки
  • Олія для смаження

Як приготувати фучки?

У мисці з'єднайте яйця, сіль, цукор і добре збийте - до однорідного стану. Борошно просійте в окремий посуд, додайте соду. Потім змішайте її з яйцями.

Маса вийде дуже густа, тому потрібно вливати молоко частинами та помішувати, щоб досягти однорідності.

Квашену капусту покладіть у друшляк і дайте стекти рідині, потім трохи відіжміть, щоб прибрати вологу. Цибулину наріжте дрібно.

Додайте капусту і цибулю в готове тісто. Ретельно перемішайте та дайте постояти 20 хвилин.

Розігріваємо сковороду на вогні, додаємо олію для смаження. Фучки викладаємо на сковороду ложкою і смажимо золотистого кольору з двох сторін.

Готові фучки викладаємо на паперовий рушник, щоб увібрався зайвий жир. Потім викладаємо на тарілку і подаємо зі сметаною чи грибним соусом. Зверху можна посипати зеленню.

До речі, раніше ми писали про те, як зробити бюджетну та смачну ковбасу до Великодня своїми руками.

А ще розповідали про те, як зробити брауні без борошна та олії.

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