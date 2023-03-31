Стародавня українська народна страва фучки: смаколики лемківської кухні

Давня українська кухня багата на різні цікаві рецепти страв, які зараз стали дуже рідко готувати. Однак така їжа неймовірно смачна, корисна та дуже легка у приготуванні.

Як приготувати фучки за традиціями лемківської кухні розповіла фуд-блогер Наталія Машика.

Що таке фучки

Це коржики або оладки із квашеної капусти. Зазвичай вони подаються як додаток до перших страв. А ще їх можна їсти як окрему страву – наприклад, із грибним соусом.

Що вам знадобиться:

Квашена капуста – 250 г

Борошно - 200 г

Молоко – 250 мл

Цибуля - 1 шт.

Яйця – 3 шт.

Сіль - щіпка

Цукор - ½ ч. ложки

Сода - ¼ ч. ложки

Олія для смаження

Як приготувати фучки?

У мисці з'єднайте яйця, сіль, цукор і добре збийте - до однорідного стану. Борошно просійте в окремий посуд, додайте соду. Потім змішайте її з яйцями.

Маса вийде дуже густа, тому потрібно вливати молоко частинами та помішувати, щоб досягти однорідності.

Квашену капусту покладіть у друшляк і дайте стекти рідині, потім трохи відіжміть, щоб прибрати вологу. Цибулину наріжте дрібно.

Додайте капусту і цибулю в готове тісто. Ретельно перемішайте та дайте постояти 20 хвилин.

Розігріваємо сковороду на вогні, додаємо олію для смаження. Фучки викладаємо на сковороду ложкою і смажимо золотистого кольору з двох сторін.

Готові фучки викладаємо на паперовий рушник, щоб увібрався зайвий жир. Потім викладаємо на тарілку і подаємо зі сметаною чи грибним соусом. Зверху можна посипати зеленню.