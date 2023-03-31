Стародавня українська народна страва фучки: смаколики лемківської кухні
Давня українська кухня багата на різні цікаві рецепти страв, які зараз стали дуже рідко готувати. Однак така їжа неймовірно смачна, корисна та дуже легка у приготуванні.
Як приготувати фучки за традиціями лемківської кухні розповіла фуд-блогер Наталія Машика.
Що таке фучки
Це коржики або оладки із квашеної капусти. Зазвичай вони подаються як додаток до перших страв. А ще їх можна їсти як окрему страву – наприклад, із грибним соусом.
Що вам знадобиться:
- Квашена капуста – 250 г
- Борошно - 200 г
- Молоко – 250 мл
- Цибуля - 1 шт.
- Яйця – 3 шт.
- Сіль - щіпка
- Цукор - ½ ч. ложки
- Сода - ¼ ч. ложки
- Олія для смаження
Як приготувати фучки?
У мисці з'єднайте яйця, сіль, цукор і добре збийте - до однорідного стану. Борошно просійте в окремий посуд, додайте соду. Потім змішайте її з яйцями.
Маса вийде дуже густа, тому потрібно вливати молоко частинами та помішувати, щоб досягти однорідності.
Квашену капусту покладіть у друшляк і дайте стекти рідині, потім трохи відіжміть, щоб прибрати вологу. Цибулину наріжте дрібно.
Додайте капусту і цибулю в готове тісто. Ретельно перемішайте та дайте постояти 20 хвилин.
Розігріваємо сковороду на вогні, додаємо олію для смаження. Фучки викладаємо на сковороду ложкою і смажимо золотистого кольору з двох сторін.
Готові фучки викладаємо на паперовий рушник, щоб увібрався зайвий жир. Потім викладаємо на тарілку і подаємо зі сметаною чи грибним соусом. Зверху можна посипати зеленню.
До речі, раніше ми писали про те, як зробити бюджетну та смачну ковбасу до Великодня своїми руками.
А ще розповідали про те, як зробити брауні без борошна та олії.