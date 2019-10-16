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Вона посміхається: віщун розглянув справжній стан Заворотнюк

STYLERПерсони    16.10.2019 - 22:36
Вона посміхається: віщун розглянув справжній стан Заворотнюк
Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

Анастасія Заворотнюк продовжує лікування від онкологічного захворювання в лікарні

Анастасія Заворотнюк дійсно хвора на онкологічне захворювання і у неї четверта стадія раку. Про це повідомив російський віщун Артем Бесов на прохання журналістів з РФ. Він дав свій прогноз щодо стану артистки, попередньо погадав на картах Таро, пише одне з російських видань.

За словами віщуна, "Анастасія знаходиться у світі живих", "прекрасна няня" навіть намагається посміхатися і ні в яку кому вона не впадала. Про самопочуття актриси маг сказав, що почуває вона себе так само, як і будь-яка людина на останній стадії раку.

Вона посміхається: віщун розглянув справжній стан Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

Прогноз на майбутнє маг не зважився озвучити. Він сказав, що точну дату смерті не може передбачити абсолютно ніхто, навіть досвідчений маг.

Також він зазначив, що людям хворим на рак не варто вірити цілителям, які обіцяють вилікувати їх від хвороби.

Як ми раніше повідомляли, артистка активно бореться з раком мозку і вже робить перші кроки. Про це розповіли близькі зірки серіалу "Моя прекрасна няня". За словами джерел видання "Комсомольска правда", стан Заворотнюк після операції помітно покращився.

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