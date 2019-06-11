Бари Алибасов пришел в себя: опубликованы первые фото

Бари Алибасов, о смерти которого последнюю неделю то и дело сообщали СМИ, вышел из медикаментозной комы, в которую врачи ввели его специально, чтобы стабилизировать состояние продюсера. Об этом сообщает его сын Бари-Алибасов младший, передают росСМИ.

Напомним, неделю назад Бари Алибасова экстренно госпитализировали с сильным химическим ожогом пищевода и желудка. Продюсер "На-На" случайно выпил жидкость для промывки труб, перепутав бутылку со средством с бутылкой с питьевым йогуртом.

После чего шоумен 6 июня встретил свой 72-й день рождения в московской больнице Склифасовского в состоянии комы. Все СМИ трубили о том, что продюсеру с каждым днем все хуже.

Но вопреки всем сообщениям и благодаря молитвам близких Бари Каримович очнулся во вторник, 11 июня. Он улыбается и делает селфи с сыном.

Бари Алибасов вышел из комы (фото: росСМИ)

Отметим, что пока он не може разговаривать и даже не помнит, что он Бари Алибасов.

"Пока он не может говорить и совершенно ничего не помнит. В том числе и то, что он Бари Алибасов. Надеюсь, в ближайшее время он придет в себя", - рассказал Алибасов-младший.

Бари Алибасов вышел из комы (фото: росСМИ)

Сообщается также, что остается риск внутреннего кровотечения после схода струпа на местах ожогов, что может привести к печальному исходу.

"Сказать что этого риска "нет", можно будет только через пару дней", - подытожил сын Алибасова.

Бари Алибасов вышел из комы (фото: росСМИ)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что сын Бари Алибасова рассказал о состоянии своего отца. Он признался, что у продюсера возникли серьезные осложнения после отравления и это может иметь очень печальные последствия.

А также мы рассказывали о том, что коллеги Бари Алибасова не верят в случайное отравление и надеются, что следствие разберется в том, откуда взялся очиститель для труб на кухне в офисе.

Мы также писали о том, что Ада Роговцева попала в больницу, чем всерьез напугала украинцев.