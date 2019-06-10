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Бари Алибасов при смерти: сын продюсера сообщил печальную весть

STYLERЖизнь    10.06.2019 - 10:35
Бари Алибасов при смерти: сын продюсера сообщил печальную весть
Бари Алибасов до сих пор в больнице (фото: instagram.com/alibasov_nana)

Стало известно об осложнениях у Бари Алибасова

Бари Алибасов при смерти. Об этом сообщил 33-летний сын продюсера Бари Алибасов-младший. По словам мужчины, у его отца возникли серьезные осложнения после отравления жидкостью для прочистки труб.

В комментарии изданию "Комсомольская правда" он сказал, что его 72-летний отец уже несколько дней находится в медикаментозном сне. Это, по словам врачей, необходимо для восстановления организма. И хотя у Алибасова-старшего якобы нет проблем с дыхательными путями и желудком, зато на днях появилась новая проблема - возникли сложности с заживлением кишечника

Причина этого, говорит сын продюсера, в том, что один из ожогов у его отца зарастает неправильно. Если так пойдет и дальше, то кишечник может закупориться.

Бари Алибасов при смерти: сын продюсера сообщил печальную весть

Бари Алибасов находится без сознания (фото: wikipedia.org)

На сегодняшний день состояние Бари Алибасова стабильно тяжелое. В то же время российские врачи уверяют, что в данный момент угрозы жизни продюсеру нет.

Напомним, композитор и продюсер групп "Интеграл" и "На-На" Бари Алибасовв был экстренно доставлен в больницу в тяжелом состоянии 4 июня. Шоумен якобы случайно выпил средство для чистки труб "Крот", потому что оно было в стаканчике и Бари подумал, что это сок.

Бари Алибасов при смерти: сын продюсера сообщил печальную весть

Бари Алибасов до сих пор в больнице (фото: instagram.com/alibasov_nana)

Ранее мы писали о том, что коллеги Алибасова по музыкальному цеху заявили, что не верят в случайное отравление.

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