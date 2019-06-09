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Бари Алибасову поставили страшный диагноз: все подробности

STYLERЖизнь    09.06.2019 - 18:51
Бари Алибасову поставили страшный диагноз: все подробности
Бари Алибасов в больнице (колаж: РБК-Украина)

Со скандальным продюсером Бари Алибасовым не все так просто. Врачи поставили новый диагноз

Бари Алибасов до сих пор находится в тяжелом состоянии. Теперь врачи установили новый диагноз – делирий, другими словами у него развилась "белая горячка". Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Из-за нового диагноза известного российского продюсера не спешат выписывать из больницы имени Склифасовского и дело не только в ожогах пищевода и желудка.

Напомним, что коллеги Алибасова заявили, что они не верят в случайное отравление. 33-летний сын продюсера рассказал, что его отец выпил жидкость из "красивой бутылки", где оказалось средство для промывания труб. При этом Алибасов подумал, что это сок.

Бари Алибасову поставили страшный диагноз: все подробности

Бари Алибасов с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной (фото: twitter.com onlinevmru)

Стоит отметить, что 6 июня Бари Алибасов отпраздновал свой 72-й день рождения в больнице. При этом перед тем, как врачи ввели его в искусственную кому, он написал завещание, в котором квартиру оставил сыну, земельный участок - своей супруге, а права на песни группы "На-На" - участникам коллектива.

Ранее сообщалось, что Бари Алибасова экстренно доставили в больницу в тяжелом состоянии. Изначально сообщалось, что шоумен выпил опасную жидкость случайно, потому что она была в стаканчике и он подумал, что это сок.

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