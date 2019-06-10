Ситуация ухудшается: появилась новая информация о состоянии Алибасова

Фото: Бари Алибасов (facebook com/alibasovbari)

Врачи пытаются сделать все возможное, чтобы спасти Алибасову жизнь

Состояние известного продюсера Бари Алибасова, который несколько дней тому назад получил сильное отравление средством для прочистки труб, начало стремительно ухудшаться.

У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке. Врачи делают все возможное, чтобы его остановить, но ситуация достаточно тяжелая.

Кроме того, содержание гемоглобина в крови Алибасова упало до критического уровня в 80 г/л. Продюсер до сих пор находится в коме, хотя медики ввели его в медикаментозную кому всего на двое суток, чтобы стабилизировать его состояние. Он должен был уже давно прийти в себя, но прошло уже четыре дня, а Алибасов за это время только один раз открыл глаза и спросил о том, где находится его кот.

Бари Алибасов в больнице (скрин: YouTube/росСМИ)

"Все, что удалось узнать у одного из медиков: вероятнее всего, Алибасов, если и выйдет из сна, то уже никогда не сможет глотать по причине тяжелейшего поражения пищевода", - сообщили в российском Telegram-канале "Только никому" со ссылкой на источники в больнице.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что сын Бари Алибасова рассказал о состоянии своего отца. Он признался, что у продюсера возникли серьезные осложнения после отравления и это может иметь очень печальные последствия.

А также мы рассказывали о том, что коллеги Бари Алибасова не верят в случайное отравление и надеются, что следствие разберется в том, откуда взялся очиститель для труб на кухне в офисе.