Супрун подала заявление на увольнение: на прощание она дала советы новым чиновникам

Уляна Супрун, а также ее заместители - Павел Ковтонюк и Александр Линчевский написали заявления об увольнении с занимаемых должностей. Об этом и. о. министра здравоохранения написала на своей странице в Facebook. Супрун отметила, что во всех цивилизованных странах власть передается спокойно, без всякого саботажа и паники.

Заявления написаны на имя нового премьера Алексея Гончарука, а пока члены Минздрава продолжают работать на своих должностях.

Супрун дала советы новоиспеченным чиновникам:

Никогда не переставайте исследовать сферу, в которой будете работать. Изучите положение дел не из соцсетей, а по нормативным документам и реальным положениям дел. Прочитайте transition books, которые подготовили министерства.

Не спешите менять политику, которая используется. Первый этап трансформации системы здравоохранения успешно состоялся - 28 миллионов украинцев выбрали семейного врача и 70% довольны.

Не бойтесь продолжать вещи, которые уже работают и не бойтесь отрицать то, что неэффективно. На 2020 год запланировано немало изменений в сфере здравоохранения, но впереди еще очень много работы.

Будьте командой, так как общие усилия - это сила.

Говорите друг другу правду - о состоянии дел, об ошибках и рисках. Это сделает ваше сотрудничество эффективнее и сохранит ваши силы на действительно важные вещи. Не бойтесь говорить на серьезные темы.

Верьте в свои силы. Не позволяйте, чтобы вами руководили. Не бойтесь быть технократами и не будь "чьими-то ручными" министрами. Добивайтесь воплощения своих решений.

Помните, что вы служите украинскому народу, а не президенту, председателю партии или другим политикам.

Украинцы в комментариях опечалены этой новостью от Уляны, но пишут ей свои благодарности за все, что она сделала.

Ви неймовірні! Дякую вам за вашу титанічну роботу!)

Дуже сумно. Дякую Вам.

Ви зробили дуже багато! Дякуємо.

Спасибі Вам усім за титанічну роботу!

Сумую зі сльозами на очах. Дякую вам за титанічну працю і самовіддачу. Скриншот комментариев (facebook.com/ulanasuprun)

Как мы ранее писали, нардеп от партии "Слуга народа" обматерил Уляну Супрун в смс-сообщении.

Кстати, Уляна Супрун решила напомнить украинцам, как правильно готовить шашлыки, чтобы снизить до минимума вред от продукта.