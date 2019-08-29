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Супрун подала заявление на увольнение: на прощание она дала советы новым чиновникам

Новости » Жизнь   

Уляна Супрун и ее заместители написали заявления об увольнение с должностей

Уляна Супрун, а также ее заместители - Павел Ковтонюк и Александр Линчевский написали заявления об увольнении с занимаемых должностей. Об этом и. о. министра здравоохранения написала на своей странице в Facebook. Супрун отметила, что во всех цивилизованных странах власть передается спокойно, без всякого саботажа и паники.

Заявления написаны на имя нового премьера Алексея Гончарука, а пока члены Минздрава продолжают работать на своих должностях.

Супрун дала советы новоиспеченным чиновникам:

  • Никогда не переставайте исследовать сферу, в которой будете работать. Изучите положение дел не из соцсетей, а по нормативным документам и реальным положениям дел. Прочитайте transition books, которые подготовили министерства.
  • Не спешите менять политику, которая используется. Первый этап трансформации системы здравоохранения успешно состоялся - 28 миллионов украинцев выбрали семейного врача и 70% довольны.
  • Не бойтесь продолжать вещи, которые уже работают и не бойтесь отрицать то, что неэффективно. На 2020 год запланировано немало изменений в сфере здравоохранения, но впереди еще очень много работы.
  • Будьте командой, так как общие усилия - это сила.
  • Говорите друг другу правду - о состоянии дел, об ошибках и рисках. Это сделает ваше сотрудничество эффективнее и сохранит ваши силы на действительно важные вещи. Не бойтесь говорить на серьезные темы.
  • Верьте в свои силы. Не позволяйте, чтобы вами руководили. Не бойтесь быть технократами и не будь "чьими-то ручными" министрами. Добивайтесь воплощения своих решений.
  • Помните, что вы служите украинскому народу, а не президенту, председателю партии или другим политикам.

Украинцы в комментариях опечалены этой новостью от Уляны, но пишут ей свои благодарности за все, что она сделала.

  • Ви неймовірні! Дякую вам за вашу титанічну роботу!)
  • Дуже сумно. Дякую Вам.
  • Ви зробили дуже багато! Дякуємо.
  • Спасибі Вам усім за титанічну роботу!
  • Сумую зі сльозами на очах. Дякую вам за титанічну працю і самовіддачу.Скриншот комментариев (facebook.com/ulanasuprun)

Как мы ранее писали, нардеп от партии "Слуга народа" обматерил Уляну Супрун в смс-сообщении.

Кстати, Уляна Супрун решила напомнить украинцам, как правильно готовить шашлыки, чтобы снизить до минимума вред от продукта.

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