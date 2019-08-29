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Скандал с смс-ками в Раде: нардеп обматерил Супрун

STYLERЖизнь    29.08.2019 - 17:59
Скандал с смс-ками в Раде: нардеп обматерил Супрун
Фото: Михаил Радуцкий (facebook.com mihail.radutsky)

Депутат от "Слуги народа" и директор фирмы "Борис" попался на матерных сообщениях

Во время заседания Верховной Рады 9 созыва 29 августа новоиспеченный нардеп от партии "Слуга народа", а также советник Владимира Зеленского Михаил Радуцкий попался на жестких нецензурных высказываниях в своей переписке. Парламентария "засекли" с сообщениями на смартфоне в первый день работы Рады, 29 августа. Об этом сообщает издание "Цензор.нет", которое и опубликовало фото нардепа. Снимок подписали красноречиво: "Как решается судьба министра здравоохранения".

На фото видно, как Радуцкий ведет перписку с неким Игорем Никсоном. Именно ему он сообщает, что у него есть человек на пост министра здравоохранения Украины. Ее имя Зоряна Черненко.

"Х#й им в жо*у!!! Мой человек Зоряна Черненко": нардеп от" Слуги народа" "Радуцкий имеет своего кандидата на пост министра здравоохранения. Смотрите сами, как новоизбранный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий во время сегодняшнего заседания Верховной Рады вел переписку о кандидатах на пост главы Министерства здравоохранения", - написали в издании.

Скандал с смс-ками в Раде: нардеп обматерил СупрунСкандал с смс-ками в Раде: нардеп обматерил СупрунСкриншот поста (facebook.com/censor.net)

Но история на этом не закончилась, а получила продолжение. Радуцкий отреагировал на новость о нем, которое опубликовало издание и дал кому-то команду "не трогать".

Скандал с смс-ками в Раде: нардеп обматерил Супрун

Скандал с смс-ками в Раде: нардеп обматерил Супрун

Скриншот поста (facebook.com/censor.net)

В свою очередь, президент Владимир Зеленский посоветовал нардепам писать меньше смс-ок, а лучше просто начать работать. Этот момент попал на видео.

В комментариях украинцы отреагировали на "фейл" Радуцкого.

  • Шоу началось.
  • И это всего лишь первое заседание. А то же будет дальше?
  • Пошло варево парламентское. А только первый день работы)))
  • Что на это скажет мистер Прокопишин?))

Скандал с смс-ками в Раде: нардеп обматерил СупрунСкриншот комментариев (facebook.com/censor.net)

Как мы ранее писали, на сообщениях попался не только Радуцкий. Так, во время заседания Верховной Рады 9 созыва 29 августа народный депутат Евгений Петруняк от партии "Слуга Народа" вел переписку в смартфоне.

Читайте также, исторические фото из зала и веселые селфи нардепов.

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