Супрун подала заяву на звільнення: на прощання вона дала поради новим чиновникам

Уляна Супрун, а також її заступники - Павло Ковтонюк і Олександр Лінчевський написали заяви про звільнення з займаних посад. Про це в. о. міністра охорони здоров'я написала на своїй сторінці в Facebook. Супрун зазначила, що у всіх цивілізованих країнах влада передається спокійно, без всякого саботажу і паніки.

Заяви написані на ім'я нового прем'єра Олексія Гончарука, а поки члени МОЗ продовжують працювати на своїх посадах.

Супрун дала поради новоспеченим чиновникам:

Ніколи не припиняйте досліджувати сферу, в якій будете працювати. Вивчіть стан справ не з соцмереж, а з нормативних документів і реальним положенням справ. Прочитайте transition books, які підготували міністерства.

Не поспішайте міняти політику, яка використовується. Перший етап трансформації системи охорони здоров'я успішно відбувся - 28 мільйонів українців обрали сімейного лікаря і 70% задоволені.

Не бійтеся продовжувати речі, які вже працюють і не бійтеся заперечувати те, що неефективно. На 2020 рік заплановано чимало змін у сфері охорони здоров'я, але попереду ще дуже багато роботи.

Будьте командою, адже спільні зусилля - це сила.

Говоріть один одному правду - про стан справ, про помилки і ризики. Це зробить ваше співробітництво ефективніше і збереже ваші сили на дійсно важливі речі. Не бійтеся говорити на серйозні теми.

Вірте в свої сили. Не дозволяйте, щоб вами керували. Не бійтеся бути технократами і не будьте "чиїмись ручними" міністрами. Допоможіть втіленню своїх рішень.

Пам'ятайте, що ви служите українському народу, а не президенту, голові партії або іншим політикам.

Українці в коментарях засмучені цією новиною від Уляни, але пишуть їй свої подяки за все, що вона зробила.

Ви неймовірні! Дякую вам за вашу титанічну роботу!)

Дуже сумно. Дякую Вам.

Ви нікого дуже багато! Дякуємо.

Спасибі Вам усім за титанічну роботу!

Сумую зі сльозами на очах. Дякую вам за титанічну працю і самовіддачу. Скріншот коментарів (facebook.com/ulanasuprun)

Як ми раніше писали, нардеп від партії "Слуга народу" обматюкав Уляну Супрун в смс-повідомленні.

До речі, Уляна Супрун вирішила нагадати українцям, як правильно готувати шашлики, щоб знизити до мінімуму шкоду від продукту.