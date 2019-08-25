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Сделайте блюдо менее вредным: Супрун напомнила, как правильно готовить шашлыки

STYLERЖизнь    25.08.2019 - 16:04
Сделайте блюдо менее вредным: Супрун напомнила, как правильно готовить шашлыки
Супрун рассказала о правильном приготовлении шашлыков (фото: РБК-Украина)

Супрун поделилась необычными рекомендациями касательно готовки на природе

Уляна Супрун решила напомнить украинцам, как правильно готовить шашлыки, чтобы снизить до минимума вред от продукта. Соответствующий пост эксперт опубликовала в социальной сети Facebook.

"Предпоследние выходные лета, вероятно, многим хочется провести на природе. Есть много мяса, особенно красного, вредно, но мы не можем запретить шашлыки. Зато можем привести советы, как готовить их с меньшим вредом", - пишет эксперт.

По словам Супрун, прежде чем развести костер, необходимо почистить гриль или мангал. Копоть от предыдущих шашлыков, в которой содержатся канцерогены, должна быть изъята и выброшена.

Сделайте блюдо менее вредным: Супрун напомнила, как правильно готовить шашлыкиСупрун рассказала о правильном приготовлении шашлыков (фото: facebook.com/ulanasuprun)

"Выбирайте нежирное мясо для гриля, и срезайте тот жир, что можно срезать. Дело не только в калориях. Когда жир капает на угли и реагирует, образуются полициклические ароматические углеводороды. Чем их больше, тем больше риск рака поджелудочной железы", - добавила и.о. министра здравоохранения.

Для маринада рекомендуется использовать томатный или лимонный сок, разбавленный яблочный уксус или соевый соус, а вот майонез лучше отложить.

К мясу в качестве гарнира лучше всего добавить овощей, чтобы организму не было столь трудно переваривать продукты. Кроме того, запивать это все дело рекомендуется исключительно водой.

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