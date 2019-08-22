Не все можно увидеть: Супрун сделала важное заявление о ПТСР

Постравматическое стрессовое расстройство - что это такое (фото: pixabay.com)

Уляна Супрун назвала все симптомы тяжелого расстройства

Уляна Супрун рассказала украинцам о том, что такое ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство. На своей странице в Facebook она объяснила, что многие симптомы этого расстройства могут быть незаметными и перечислила на что родным и близким стоит обратить внимание, если их близкий человек недавно пережил тяжелый период.

Как пишет Супрун, женщины чаще подвержены ПТСР – около 20%, в то время как всего 8% мужчин подвержены этому расстройству. И если не обратить внимания, не принять меры, то у человека могут разрушиться отношения, он может лишиться работы, здоровья и даже жизни.

"ПТСР развивается у людей, которые пережили неординарную, угрожающую жизни или достоинства ситуацию:

Ветераны войны.

Гражданские, которые находились в зоне боевых действий.

Жертвы сексуального или физического насилия.

Пленные и жертвы пыток.

Жертвы торговли людьми, сексуального рабства.

Жертвы или свидетели постоянного домашнего насилия.

Жертвы буллинга, в том числе в школе.

Дети, испытывающие неглект (ими не занимаются, даже не кормят, погубленные родителями дети), физического и сексуального насилия.

Свидетели терактов.

Люди, которые находились в зоне стихийного бедствия.

Женщины, которые пережили травматические роды и жестокое обращение медицинского персонала", - перечислила Супрун.

Она отметила, что ключевые факторы развития ПТСР – это индивидуальная уязвимость или устойчивость и его рассматривают как следствие провокации внешними стрессовыми факторами уже существующей склонности к травматизации. Также исследования показали, что на 40% ПТСР может быть связана с наследственностью и усугубляется алкоголем.

Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

"Именно поэтому говорить, что "раньше воевали, возвращались, заводили семью и работали, а сейчас не хотят жить" нельзя и жестоко. Также нельзя отворачиваться от человека с ПТСР, или сравнивать себя, скажем, с собратьями, которые относительно легко вернулись к гражданской жизни. У каждого своя чувствительность к стрессовым ситуациям", - добавила глава МОЗ и назвала основные симптомы проявления ПТСР:

Постоянные мысли о травматическом событии. Они возникают непроизвольно, снятся, или возвращаются как флэшбэки (старые воспоминания, которые вновь ярко вернулись), когда какой-то триггер напоминает о травме.

Жизнь в полной боевой готовности. Такой человек мгновенно загорается, раздражается, беспокоится и переживает мысли о собственной безопасности. Тревожность может проявляться в нарушении сна, внимания или иметь физическое отображение: запоры, несварение, гипертонус мышц или тахикардия.

Избежание упоминаний о травме - нежелание говорить о событии или быть рядом с людьми, которые напоминают. Эмоциональная пустота, отстранение от близких и потеря интереса к некогда любимым вещей. Последнее очень напоминает признаки депрессивного расстройства.

Панические атаки: ощущение сильного страха, поверхностное дыхание, головокружение, тошнота, учащенное сердцебиение и боль за грудиной.

Хроническая боль, головные боли, диарея, ощущение сжатия и жжения за грудиной, судороги, боль в пояснице.

Недоверие: потеря доверия к людям и убеждение, что мир опасен.

Неприятности в повседневной жизни: проблемы с работой или поиском, в школе или отношениях.

Злоупотребление алкоголем, сигаретами и наркотиками.

Проблемы в отношениях, удаление от партнера / партнерши.

Суицидальные мысли. Если такие мысли возникают, скажите близким и обратитесь за психологической поддержкой.

Постравматическое стрессовое расстройство может стать причиной потери любимых, работы и жизни (фото: pixabay.com)

Также Уляна Супрун объяснила, как нужно себя вести с теми, у кого было диагностировано ПТСР.

Человека, у которого диагностировали ПТСР, следует заверить, что он не сумасшедший, и это пройдет. Специалист - психотерапевт, психиатр, социальный работник, квалифицированный работать с травмированными людьми, - должен предоставить информацию о ПТСР и его преодоления, лучше в письменной форме.

Следует найти группу поддержки, которую ведет специалист. Нередко ПТСР со временем проходит без применения медикаментов, но просто так ждать, что пройдет, нельзя. ПТСР следует "осторожно наблюдать" и быть настороже, чтобы не стало хуже.

Создать безопасную среду. Следует избавиться от триггеров травматических воспоминаний. Именно поэтому нельзя запускать фейерверки в стране, где идет война. Среди нас взрослые и дети, которые слишком хорошо помнят гранатометы и "Тополь".

Провести работу с близкими. Они должны понять, что происходит, в чем причина и как предотвратить панические атаки и флэшбэки, или что делать, когда они происходят.

Работать с пациентами и проводить кампанию в обществе относительно надлежащего использования языка. Нельзя допускать стигматизации, языка ненависти, исключения людей из общества.

Кроме того, Супрун объяснила, что психотерапия нужна обязательна, для того, чтобы преодолеть саму причину ПТСР, архивирования ее и уничтожения травматических воспоминаний. В тяжелых случаях можно также использовать медикаментозную терапию.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Уляна Супрун рассказала о новшествах в программе "Доступные лекарства".

А также рассказывали о том, что Супрун сделала жесткое заявление о вакцинации.