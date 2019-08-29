Супрун подала заявление на увольнение: на прощание она дала советы новым чиновникам
Фото: Уляна Супрун с заместителями (Facebook)
Уляна Супрун и ее заместители написали заявления об увольнение с должностей
Уляна Супрун, а также ее заместители - Павел Ковтонюк и Александр Линчевский написали заявления об увольнении с занимаемых должностей. Об этом и. о. министра здравоохранения написала на своей странице в Facebook. Супрун отметила, что во всех цивилизованных странах власть передается спокойно, без всякого саботажа и паники.
Заявления написаны на имя нового премьера Алексея Гончарука, а пока члены Минздрава продолжают работать на своих должностях.
Супрун дала советы новоиспеченным чиновникам:
- Никогда не переставайте исследовать сферу, в которой будете работать. Изучите положение дел не из соцсетей, а по нормативным документам и реальным положениям дел. Прочитайте transition books, которые подготовили министерства.
- Не спешите менять политику, которая используется. Первый этап трансформации системы здравоохранения успешно состоялся - 28 миллионов украинцев выбрали семейного врача и 70% довольны.
- Не бойтесь продолжать вещи, которые уже работают и не бойтесь отрицать то, что неэффективно. На 2020 год запланировано немало изменений в сфере здравоохранения, но впереди еще очень много работы.
- Будьте командой, так как общие усилия - это сила.
- Говорите друг другу правду - о состоянии дел, об ошибках и рисках. Это сделает ваше сотрудничество эффективнее и сохранит ваши силы на действительно важные вещи. Не бойтесь говорить на серьезные темы.
- Верьте в свои силы. Не позволяйте, чтобы вами руководили. Не бойтесь быть технократами и не будь "чьими-то ручными" министрами. Добивайтесь воплощения своих решений.
- Помните, что вы служите украинскому народу, а не президенту, председателю партии или другим политикам.
Украинцы в комментариях опечалены этой новостью от Уляны, но пишут ей свои благодарности за все, что она сделала.
- Ви неймовірні! Дякую вам за вашу титанічну роботу!)
- Дуже сумно. Дякую Вам.
- Ви зробили дуже багато! Дякуємо.
- Спасибі Вам усім за титанічну роботу!
- Сумую зі сльозами на очах. Дякую вам за титанічну працю і самовіддачу.Скриншот комментариев (facebook.com/ulanasuprun)
Как мы ранее писали, нардеп от партии "Слуга народа" обматерил Уляну Супрун в смс-сообщении.
Кстати, Уляна Супрун решила напомнить украинцам, как правильно готовить шашлыки, чтобы снизить до минимума вред от продукта.
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