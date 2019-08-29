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Супрун подала заяву на звільнення: на прощання вона дала поради новим чиновникам

STYLERЖиття    29.08.2019 - 19:12
Супрун подала заяву на звільнення: на прощання вона дала поради новим чиновникам
Фото: Уляна Супрун із заступниками (Facebook)

Уляна Супрун та її заступники написали заяви про звільнення з посад

Уляна Супрун, а також її заступники - Павло Ковтонюк і Олександр Лінчевський написали заяви про звільнення з займаних посад. Про це в. о. міністра охорони здоров'я написала на своїй сторінці в Facebook. Супрун зазначила, що у всіх цивілізованих країнах влада передається спокійно, без всякого саботажу і паніки.

Заяви написані на ім'я нового прем'єра Олексія Гончарука, а поки члени МОЗ продовжують працювати на своїх посадах.

Супрун дала поради новоспеченим чиновникам:

  • Ніколи не припиняйте досліджувати сферу, в якій будете працювати. Вивчіть стан справ не з соцмереж, а з нормативних документів і реальним положенням справ. Прочитайте transition books, які підготували міністерства.
  • Не поспішайте міняти політику, яка використовується. Перший етап трансформації системи охорони здоров'я успішно відбувся - 28 мільйонів українців обрали сімейного лікаря і 70% задоволені.
  • Не бійтеся продовжувати речі, які вже працюють і не бійтеся заперечувати те, що неефективно. На 2020 рік заплановано чимало змін у сфері охорони здоров'я, але попереду ще дуже багато роботи.
  • Будьте командою, адже спільні зусилля - це сила.
  • Говоріть один одному правду - про стан справ, про помилки і ризики. Це зробить ваше співробітництво ефективніше і збереже ваші сили на дійсно важливі речі. Не бійтеся говорити на серйозні теми.
  • Вірте в свої сили. Не дозволяйте, щоб вами керували. Не бійтеся бути технократами і не будьте "чиїмись ручними" міністрами. Допоможіть втіленню своїх рішень.
  • Пам'ятайте, що ви служите українському народу, а не президенту, голові партії або іншим політикам.

Українці в коментарях засмучені цією новиною від Уляни, але пишуть їй свої подяки за все, що вона зробила.

  • Ви неймовірні! Дякую вам за вашу титанічну роботу!)
  • Дуже сумно. Дякую Вам.
  • Ви нікого дуже багато! Дякуємо.
  • Спасибі Вам усім за титанічну роботу!
  • Сумую зі сльозами на очах. Дякую вам за титанічну працю і самовіддачу.Супрун подала заяву на звільнення: на прощання вона дала поради новим чиновникамСкріншот коментарів (facebook.com/ulanasuprun)

Як ми раніше писали, нардеп від партії "Слуга народу" обматюкав Уляну Супрун в смс-повідомленні.

До речі, Уляна Супрун вирішила нагадати українцям, як правильно готувати шашлики, щоб знизити до мінімуму шкоду від продукту.

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Новини України Уляна Супрун
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