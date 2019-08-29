Супрун подала заяву на звільнення: на прощання вона дала поради новим чиновникам
Фото: Уляна Супрун із заступниками (Facebook)
Уляна Супрун та її заступники написали заяви про звільнення з посад
Уляна Супрун, а також її заступники - Павло Ковтонюк і Олександр Лінчевський написали заяви про звільнення з займаних посад. Про це в. о. міністра охорони здоров'я написала на своїй сторінці в Facebook. Супрун зазначила, що у всіх цивілізованих країнах влада передається спокійно, без всякого саботажу і паніки.
Заяви написані на ім'я нового прем'єра Олексія Гончарука, а поки члени МОЗ продовжують працювати на своїх посадах.
Супрун дала поради новоспеченим чиновникам:
- Ніколи не припиняйте досліджувати сферу, в якій будете працювати. Вивчіть стан справ не з соцмереж, а з нормативних документів і реальним положенням справ. Прочитайте transition books, які підготували міністерства.
- Не поспішайте міняти політику, яка використовується. Перший етап трансформації системи охорони здоров'я успішно відбувся - 28 мільйонів українців обрали сімейного лікаря і 70% задоволені.
- Не бійтеся продовжувати речі, які вже працюють і не бійтеся заперечувати те, що неефективно. На 2020 рік заплановано чимало змін у сфері охорони здоров'я, але попереду ще дуже багато роботи.
- Будьте командою, адже спільні зусилля - це сила.
- Говоріть один одному правду - про стан справ, про помилки і ризики. Це зробить ваше співробітництво ефективніше і збереже ваші сили на дійсно важливі речі. Не бійтеся говорити на серйозні теми.
- Вірте в свої сили. Не дозволяйте, щоб вами керували. Не бійтеся бути технократами і не будьте "чиїмись ручними" міністрами. Допоможіть втіленню своїх рішень.
- Пам'ятайте, що ви служите українському народу, а не президенту, голові партії або іншим політикам.
Українці в коментарях засмучені цією новиною від Уляни, але пишуть їй свої подяки за все, що вона зробила.
- Ви неймовірні! Дякую вам за вашу титанічну роботу!)
- Дуже сумно. Дякую Вам.
- Ви нікого дуже багато! Дякуємо.
- Спасибі Вам усім за титанічну роботу!
- Сумую зі сльозами на очах. Дякую вам за титанічну працю і самовіддачу.Скріншот коментарів (facebook.com/ulanasuprun)
Як ми раніше писали, нардеп від партії "Слуга народу" обматюкав Уляну Супрун в смс-повідомленні.
До речі, Уляна Супрун вирішила нагадати українцям, як правильно готувати шашлики, щоб знизити до мінімуму шкоду від продукту.
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