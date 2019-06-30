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Не улучшает зрение: Супрун рассказала неожиданную правду о популярных ягодах

STYLERЖизнь    30.06.2019 - 12:35
Не улучшает зрение: Супрун рассказала неожиданную правду о популярных ягодах
Ульяна Супрун (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Супрун развенчала популярные мифы о ягодах

Уляна Супрун развенчала популярные мифы о ягодах, а также дала ответ на волнующие вопросы касательно вкусных плодов. Об этом эксперт сообщила в социальной сети Facebook на своей странице.

"Ягоды, по словам Супрун, это не просто еда, а функциональная пища, которая помогает снизить риски или облегчить течение каких-то заболеваний. А вот недостаточное потребление фруктов и ягод недавно признали одной из причин преждевременной смертности.

Однако есть и ложная информация касательно этих вкусных плодов:

  • Черника не улучшает зрение и пищеварение. На данный момент нет никаких доказательств, которые бы подтверждали данный факт.
  • Малина не сбивает температуру. Компоненты, которые содержатся в малине, могут иметь лишь незначительное противовирусное действие.

Не улучшает зрение: Супрун рассказала неожиданную правду о популярных ягодахУльяна Супрун о ягодах (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Однако есть и приятные новости. Например, практически все ягоды препятствуют старению мозга. По крайней мере, опыты на крысах показали, что регулярное потребление черники и клубники улучшило рост нейронов, память и координацию движений. 

К слову, взрослый человек должен съедать 300-400 граммов ягод ежедневно, чтобы получать достаточно витаминов. Также Супрун рекомендует полоскать рот водой после употребления ягод или фруктов.

"Они кислые, а это может навредить эмали зубов. Ягоды имеют меньшую кислотность, и не так агрессивно портят эмаль, как это делают кислые экзотические ананас или манго. Но все равно с помощью полоскания можно уменьшить вред для зубов", - уточнила и.о. министра здравоохранения.

"Помните, что ягоды и фрукты не являются лекарствами. Впрочем, если их не хватит в рационе, здоровье будет портиться. Поэтому в разгар сезона ягод, старайтесь их чаще потреблять, а также приготовить на следующие сезоны", - подытожила Супрун.

Ранее Супрун рассказала, как уберечься от укусов клещей.

Мы писали о том, что Супрун развеяла мифы о популярных добавках.

А также о том, что родители, которые хотят отправить ребенка в детсад, теперь обязаны делать прививки.

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