Не покращує зір: Супрун розповіла несподівану правду про популярні ягоди

Уляна Супрун (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Супрун розвінчала популярні міфи про ягоди

Уляна Супрун розвінчала популярні міфи про ягоди, а також дала відповідь на хвилюючі питання щодо смачних плодів. Про це експерт повідомила в соціальній мережі Facebook на своїй сторінці.

"Ягоди, за словами Супрун, це не просто їжа, а функціональна їжа, яка допомагає знизити ризики або полегшити перебіг якихось захворювань. А ось недостатнє споживання фруктів і ягід нещодавно визнали однією з причин передчасної смертності.

Проте є також неправдива інформація щодо цих смачних плодів:

Чорниця не покращує зір і травлення. На даний момент немає ніяких доказів, які б підтверджували цей факт.

Малина не збиває температуру. Компоненти, які містяться в малині, можуть мати лише незначну противірусну дію.

Уляна Супрун про ягодах (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Проте є також приємні новини. Наприклад, практично всі ягоди перешкоджають старінню мозку. Принаймні, досліди на щурах показали, що регулярне споживання чорниці і суниці поліпшить зростання нейронів, покращує пам'ять та координацію рухів.

До речі, доросла людина повинна з'їдати 300-400 грамів ягід щодня, щоб отримувати достатньо вітамінів. Також Супрун рекомендує полоскати рот водою після вживання ягід або фруктів.

"Вони кислі, а це може зашкодити емалі зубів. Ягоди мають меншу кислотність, і не так агресивно псують емаль, як це роблять кислі екзотичні ананас або манго. Але все одно за допомогою полоскання можна зменшити шкоду для зубів", - уточнила в. о. міністра охорони здоров'я.

"Пам'ятайте, що ягоди і фрукти не є ліками. Втім, якщо їх не вистачить у раціоні, здоров'я буде все псуватися. Тому в розпал сезону ягід, намагайтеся їх частіше споживати, а також приготувати на наступні сезони", - підсумувала Супрун.

Раніше Супрун розповіла, як вберегтися від укусів кліщів.

Ми писали про те, що Супрун розвіяла міфи про популярні добавки.

А також про те, що батьки, які хочуть відправити дитину в дитсадок, тепер зобов'язані робити щеплення.