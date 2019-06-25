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Не лечит рак: Супрун развеяла мифы о популярных добавках

STYLERЖизнь    25.06.2019 - 14:19
Не лечит рак: Супрун развеяла мифы о популярных добавках
Супрун о добавках селена (фото: РБК-Украина)

Супрун посоветовала украинцам быть осторожнее при выборе добавок

Уляна Супрун развеяла распространенные мифы о популярных добавках, а также  рассказала, как селен влияет на организм человека. Об этом эксперт сообщила в соцсети Facebook.

По словам Супрун, добавки селена не являются панацеей от всех болезней, а производители этого компонента значительно преувеличивают его пользу для здоровья.

И.о. министра здравоохранения отмечает, что умеренные дозы селена безопасны и полезны, но болезни не лечат. Селен может предотвращать образование тромбов и развитие атеросклеротических бляшек, а в случае ряда сердечно-сосудистых болезней наблюдается нехватка этих ферментов. 

Супрун объяснила, что с недостатком селена связывают такие болезни как:

  • болезни сердца;
  • рак;
  • мужское бесплодие;
  • нейродегенеративные болезни;
  • синдром раздраженного кишечника;
  • при других болезнях, связанных с воспалением болезни.

Вместе с тем, эксперт поспешила заявить, что до сих пор не доказана непосредственная эффективность потребления селена с целью избежание рака. Селен не лечит онкологические заболевания.

Не лечит рак: Супрун развеяла мифы о популярных добавкахСупрун о добавках селена (фото: facebook.com/ulanasuprun)

"Не принимайте добавки без назначения или консультации с врачом. Помните, что адекватной профилактикой заболеваний является постоянное соблюдение здорового рациона, веса и полноценный сон, а не прием добавок наугад", - подытожила Супрун.

Мы писали о том, что родители, которые хотят отправить ребенка в детсад, теперь обязаны делать прививки.

Напомним, что недавно Уляна Супрун заявила, что с 2020 года в украинские детдома не будут принимать детей

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