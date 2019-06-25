Не лечит рак: Супрун развеяла мифы о популярных добавках

Супрун о добавках селена (фото: РБК-Украина)

Супрун посоветовала украинцам быть осторожнее при выборе добавок

Уляна Супрун развеяла распространенные мифы о популярных добавках, а также рассказала, как селен влияет на организм человека. Об этом эксперт сообщила в соцсети Facebook.

По словам Супрун, добавки селена не являются панацеей от всех болезней, а производители этого компонента значительно преувеличивают его пользу для здоровья.

И.о. министра здравоохранения отмечает, что умеренные дозы селена безопасны и полезны, но болезни не лечат. Селен может предотвращать образование тромбов и развитие атеросклеротических бляшек, а в случае ряда сердечно-сосудистых болезней наблюдается нехватка этих ферментов.

Супрун объяснила, что с недостатком селена связывают такие болезни как:

болезни сердца;

рак;

мужское бесплодие;

нейродегенеративные болезни;

синдром раздраженного кишечника;

при других болезнях, связанных с воспалением болезни.

Вместе с тем, эксперт поспешила заявить, что до сих пор не доказана непосредственная эффективность потребления селена с целью избежание рака. Селен не лечит онкологические заболевания.

Супрун о добавках селена (фото: facebook.com/ulanasuprun)

"Не принимайте добавки без назначения или консультации с врачом. Помните, что адекватной профилактикой заболеваний является постоянное соблюдение здорового рациона, веса и полноценный сон, а не прием добавок наугад", - подытожила Супрун.

Мы писали о том, что родители, которые хотят отправить ребенка в детсад, теперь обязаны делать прививки.

Напомним, что недавно Уляна Супрун заявила, что с 2020 года в украинские детдома не будут принимать детей.