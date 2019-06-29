Лучший способ защититься: Супрун рассказала, как уберечься от укусов клещей

Супрун об укусах клещей (фото: РБК-Украина)

Супрун дала ряд важных рекомендаций

Уляна Супрун напомнила украинцам, как уберечься от клещей и рассказала о базовых правилах безопасности, которых следует придерживаться при вылазке на природу. Соответствующий пост эксперт опубликовала в соцсети Instagram.

Лучший способ защититься от клещей, по словам Супрун, надевать на отдых в лесу или парке максимально закрытую одежду. Также желательно выбирать светлые вещи - на их фоне будет легче заметить клеща.

Не стоит забывать и про средства защиты от клещей - в виде аэрозоля или мази. Одежду после прогулки следует сразу же постирать, а вещи, которые брали с собой, внимательно осмотреть.

"Укус клеща не всегда можно заметить, ведь животное выделяет анестезирующую жидкость, которая делает момент укуса практически безболезненным. За несколько часов на месте укуса возникает покраснение, зуд, а сам клещ становится больше. Но кусать людей могут и совсем маленькие клещи - они почти прозрачные и малозаметны", - указано в посте.

Что делать, если после отдыха на природе все же "принесли на себе" клеща и своевременно не заметили это:

Обратиться в ближайший травмпункт. Там клеща удалят, обработают место укуса и предоставят рекомендации по дальнейшему наблюдению.

Если нет такой возможности, попробуйте вытащить клеща самостоятельно. Для этого нужно медленно тянуть его, раскачивая пальцами, обернутыми марлевой салфеткой. После того, как клещ удален, смажьте это место антисептическим раствором.

Если часть клеща осталась внутри, его необходимо удалить иглой, обработанной антисептиком.

Эксперт отмечает, что обычно процесс заражения длится от 24 до 36-48 часов, но инкубационный период болезни может быть и значительно длиннее. Симптомы болезни не всегда проявляются сразу, поэтому стоит определенное время после удаления следить за самочувствием.

Супрун об укусах клещей ( фото: facebook.com/ulanasuprun)

Внимание стоит обратить на такие симптомы как: повышение температуры, боль в теле, усталость, характерное покраснение, которое напоминает стрелковую мишень. При соблюдении всех вышеперечисленных пунктов, отдых обещает быть приятным и безопасным.

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