Укрзалізниця потрапила в гучний скандал: такого ще не було (відео)

Укрзалізниця потрапила в скандал (колаж: РБК-Україна)

Укрзалізниця знову шокувала пасажирів сервісом

Укрзалізниця потрапила в новий скандал через умови в поїзді Рахів - Львів N606. На перевізника поскаржилася пасажир Світлана Твердишева, яка поверталася з відпочинку з Карпат. Дівчина розмістила в Facebook фото і відео.

За словами Світлани, на станції Ясіня їм видали білизну, але вона виявилася брудною і мокрою - на рушниках були дуже помітні плями незрозумілого походження. Коли попросили комплекти замінити, вони виявилися такими ж.

"Провідник міняв комплекти до тих пір, поки не скінчилося постільне. Викликали начальника поїзда. Він склав акт, ми його підписали. У загальній складності було розкрито 70 комплектів постільної білизни, і все було мокрим і брудним. У підсумку спали без постільної", - обурюється пасажир.

Дівчина каже, що постіль довелося перебирати протягом двох годин - в поїзд вона сіла о 1:50, а спати полягали тільки о 4:00, так і не знайшовши нормальної білизни.

"Ми хочемо нормально їхати, а не перебирати постіль до 4-х ранку. Це знущання над людьми!" - резюмувала Світлана.

Укрзалізниця потрапила в скандал через брудну білизну (відео: facebook.com)

Користувачі мережі збентежені таким станом речей, коли всі комплекти білизни виявилися абсолютно непридатними для використання.

Мабуть, в санвузлах не було туалетного паперу, і пасажири цими рушниками витирали дупи. Вже говорили в програмі "таємний агент" і показували як перуть і прибирають в наших поїздах. По можливості краще взяти своє...

Їздила цим поїздом, морок...

Ні, ну такого ще не було. Щоб всі 70 комплектів і все мокрі ще й брудні...

Скрін коментарів

Варто відзначити, що Євген Кравцов, нині вже ексдиректор Укрзализниці, заробляв рекордну для України зарплату - 33,8 тис. доларів або 812 тис. гривень. Це більше, ніж у Дональда Трампа, який за місяць заробляє всього 33 тисячі доларів на місяць.

Опубліковано Светланою Твердышевою Середа, 29 січня 2020 р.

Укрзалізниця потрапила в скандал через брудну білизну (відео: facebook.com)