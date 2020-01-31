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Укрзализныця ограничила льготы миллионам пассажиров: что произошло

STYLERЖизнь    31.01.2020 - 17:36
Укрзализныця ограничила льготы миллионам пассажиров: что произошло
Укрзализныця остановила продажу билетов студентам со скидкой (коллаж: РБК-Украина)

Укрзализныця перестала продавать льготные билеты онлайн для многих пассажиров

Укрзализныця временно приостановила продажу билетов со скидкой для студентов. С чем связаны эти меры, и когда учащиеся высших учебных заведений вновь смогут воспользоваться льготой онлайн - в материале Styler.

Стоит отметить, что в украинских вузах учится около 1,5 миллионов студентов, которые пока не смогут воспользоваться положенной им 50%-й скидкой.

Связаны такие ограничения с техническими работами в реестре Министерства образования.

"Будет временно ограничена продажа железнодорожных билетов со студенческой льготой через онлайн-сервисы", - сказано в пресс-службе Укрзализныци.

Услугой нельзя будет воспользоваться в период с 17:00 31 января до 15:00 2 февраля. Перевозчик просит прощения за временные неудобства и обещает уложиться в указанные сроки.

Отметим, что в этот период студенты, которые запланировали путешествие, могут купить билет со скидкой в железнодорожных кассах.

Укрзализныця ограничила льготы миллионам пассажиров: что произошло

Укрзализныця остановила продажу билетов студентам со скидкой (скрин: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, что Укрзализныця анонсировала появление интернета во всех поездах "Интерсити". Услуга Wi-Fi должна появиться в украинских экспрессах уже до конца 2020 года.

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