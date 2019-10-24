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Укрзализныця предупредила пассажиров о важных изменениях

STYLERЖизнь    24.10.2019 - 12:39
Укрзализныця предупредила пассажиров о важных изменениях
Укрзализныця предупредила пассажиров о важных изменениях (фото: twitter.comKravtsov_e)

В Укрзализныце напомнили пассажирам о переводе часов 27 октября

Укрзализныця напомнила пассажирам, что 27 октября состоится перевод часов на зимнее время. В связи с этим, в билетах с воскресенья уже указан откорректированный график движения поездов.

"В билетах на поезда формирования Укрзализныци указан уже откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов. Поэтому путешественникам, которые запланировали поездки на этот выходной день, а также тем, кто будет встречать на вокзале друзей или гостей в воскресенье, стоит быть внимательными и вовремя привести в соответствие время своих часов", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте УЗ.

При этом отмечается, что все изменения были заблаговременно внесены и согласованы с администрациями железных дорог соседних стран.

Укрзализныця предупредила пассажиров о важных изменениях

Городская электричка (фото: facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Добавим, что ранее Укрзализныця назначила дополнительный поезд Львов - Киев на время школьных каникул, которые начнутся 28 октября и продлятся до 3 ноября включительно.

Кроме того, с 27 октября УЗ запустит дополнительный поезд Kyiv Boryspil Express, который будет курсировать в ночное время. Такое решение было обусловлено, как говорят представители компании, высоким спросом на пассажироперевозки после полуночи.

Укрзализныця предупредила пассажиров о важных изменениях

Укрзализныця предупредила пассажиров о важных изменениях (фото: twitter.com/uz_gov_ua)

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