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"Укрзализныця" запускает дополнительный Бориспольский экспресс в ночное время

Новости » Общество    23.10.2019 - 16:04
"Укрзализныця" запускает дополнительный Бориспольский экспресс в ночное время
Фото: Бориспольский экспресс (УНИАН)

Поезд будет курсировать в экспериментальном режиме

Государственная компания "Укрзализныця" запускает дополнительный поезд Киев-аэропорт "Борисполь" в ночное время. Об этом в Facebook сообщил глава правления компании Евгений Кравцов.

По его словам, решение запустить дополнительный поезд обусловлено высоким спросом на пассажироперевозки в ночное время.

"+1 поезд Kyiv Boryspil Express в ночное время. Пока в экспериментальном режиме, будет курсировать с 27 октября. Отправляться экспресс будет с Международного аэропорта "Борисполь" около трех часов ночи. Спрос есть, ориентировочно с часа до двух часов ночи в аэропорту повышенный трафик - прибывает до десяти рейсов ", - заявил Кравцов.

Он также сообщил, что поезд будет отправлятся со станции "Борисполь-аэропорт" в 2:47 ночи, а прибывать на станцию "Киев-Пассажирский" в 3:28 ночи.

&quot;Укрзализныця&quot; запускает дополнительный Бориспольский экспресс в ночное время

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд Львов - Киев на время школьных каникул, которые начнутся с 28 октября по 3 ноября включительно.

Также РБК-Украина писало, что "Укрзализныцю" передали в управление Мининфраструктуры. Глава министерства Владислав Криклий уже анонсировал планы по разделению государственной компании на три части.

"Укрзализныця" уволила более 50% менеджеров пассажирского сектора УЗ назначила дополнительный поезд на период осенних каникул
Новости Украины Укрзализныцяаэропорт Борисполь
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