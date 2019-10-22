УЗ назначила дополнительный поезд на период осенних каникул

Фото: вокзал (РБК-Украина)

Из столицы он будет отправляться 18 октября и 3 ноября, из Львова - 24 и 31 октября

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд Львов - Киев на время школьных каникул, которые начнутся с 28 октября по 3 ноября включительно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Сообзщается, что с расписанием поездов можно ознакомиться на сайте Укрзализныци.

"На период осенних школьных каникул Укрзализныця назначила дополнительный поезд № 202/201 Львов - Киев. Из столицы он будет отправляться 18 октября и 3 ноября, из Львова - 24 и 31 октября", - говорится в сообщении.

Напомним, "Укрзализныця" назначила 12 дополнительных поездов на время школьных каникул, которые начнутся с 28 октября по 3 ноября включительно. Украинцы на каникулах смогут посетить Киев, Львов, Рахов, Николаев, Харьков, Днепр и Одессу. Поезда будут курсировать по графику в период с 17 октября по 3 ноября. Поезда будут курсировать по различным графиком в период с 17 октября по 3 ноября.

РБК-Украина сообщало, что "Укрзализныця" увеличила сроки продажи билетов на поезда, курсирующие в Луганскую и Донецкую области, с 30 до 45 дней.

Кроме того, "Укрзализныця" планирует запустить еще один скоростной поезд "Интерсити". Новый поезд Киев - Херсон начнет курсировать уже в этом году. Ведомство напоминает, что это уже третий поезд до Херсона, Так, в сообщении Киев - Херсон сейчас курсируют скоростной поезд "Интерсити" № 766 и ночной пассажирский поезд № 102.