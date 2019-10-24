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Укрзалізниця попередила пасажирів про важливі зміни

STYLERЖиття    24.10.2019 - 12:39
Укрзалізниця попередила пасажирів про важливі зміни
Укрзалізниця попередила пасажирів про важливі зміни (фото: twitter.comKravtsov_e)

В Укрзалізниці нагадали пасажирам про переведення годинника 27 жовтня

Укрзалізниця нагадала пасажирам, що 27 жовтня відбудеться переведення годинника на зимовий час. У зв'язку з цим, у квитках з неділі вже вказаний відкоригований графік руху поїздів.

"У квитках на поїзди формування Укрзалізниці вказано вже відкоригований графік руху пасажирських та приміських поїздів. Тому мандрівникам, які запланували поїздки на цей вихідний день, а також тим, хто зустрічатиме на вокзалі друзів або гостей у неділю, варто бути уважними та вчасно привести у відповідність час свого годинника", - йдеться у заяві, опублікованій на сайті УЗ.

При цьому зазначається, що усі зміни були заздалегідь внесені та узгоджені з адміністраціями залізниць сусідніх країн.

Укрзалізниця попередила пасажирів про важливі зміни

Городская электричка (фото: facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Додамо, що раніше Укрзалізниця призначила додатковий поїзд Львів - Київ на час шкільних канікул, які почнуться 28 жовтня та триватимуть до 3 листопада включно.

Крім того, із 27 жовтня УЗ запустить додатковий поїзд Kyiv Boryspil Express, який курсуватиме в нічний час. Таке рішення рішення було зумовлено, як кажуть представники компанії, високим попитом на пасажироперевезення опісля півночі.

Укрзалізниця попередила пасажирів про важливі зміни

Укрзалізниця попередила пасажирів про важливі зміни (фото: twitter.com/uz_gov_ua​​​)

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