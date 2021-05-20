Украинцы снова жалуются на Укрзализныцю: "натыкаешься на абсурд"

Укрзализныця попала в новый скандал. На этот раз украинцев огорчило то, что лифт на центральном железнодорожном вокзале в Киеве ночью не работает. Женщине с ребенком в коляске и вещами пришлось спускаться по длинной лестнице.

Об этом Татьяна Гонченко рассказала на своей странице в Facebook .

"Когда приезжаешь в столицу Украины в одиннадцать вечера, натыкаешься на абсурд: оказывается, лифт на вокзале, ведущей из перронов к выходу в город, работает только днем. Не знаю, кто этот умник в Укрзализныци, который решил, что люди на колясках и с детьми вечерними поездами не ездят. Но факт такой: днем лифт работает, вечером - его выключают", - написала Татьяна.

По ее словам, возле лифта есть кнопка вызова диспетчера, единственная функция которого - сообщать, что лифт запустится только утром. На просьбу оказать помощь он говорит, что не может, потому что у него нет таких полномочий.

Украинка пожаловалась на лифт на вокзале, который ночью не работает (фото: facebook.com/atanoissapa)

Татьяна говорит, что, есть альтернатива - обвешаться вещами, коляской и сонным ребенком и спускаться длинной крутой лестницей вниз, потому что пандусов там нет. Или искать какой-то переезд подальше.

"Ну OK, еще мы с ребенком, но в нашем поезде ехала молодая девушка на коляске. Я не видела, как ее тащили по лестнице. Может несли на руках, а коляску спускали отдельно. Может кого-то попросили помочь. К лифту она и не пыталась добраться, похоже в курсе, что это бесполезно", - добавила украинка.

При этом она привела в пример Турцию, где даже ночью работают лифты у каждой станции метро, и это очень полезно, если заблудился и необходимо несколько раз спускаться, и подниматься на перроны.

"В жо*у такую инклюзивность и отношение к пассажирам, дорога Укрзализныця. Потому что инклюзивность не может работать с 7:00 до 18:00 с перерывом на обед. Права людей не включаются и не выключаются по расписанию", - заявила Наталья.