УЗ попала в новый "ароматный" скандал: запах невыносимый!
"Укрзализныця" снова попала в очередной скандал. На этот раз неизвестной жидкостью с неприятным запахом затопило поезд "Рахов-Одесса".
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Андрей Мрыга.
Как оказалось, в поезде прорвало трубу 30-летней давности.
"Е ** вашу мать! Поезд 026 "Рахов-Одесса", Вы требуете колоссальные средства за пассажирские перевозки, а сами не можете заменить трубу, которой 30 лет?! Вы серьезно ?! Моделирую ситуацию. Я направляюсь поездом 026. Рахов-Одесса", - написал мужчина.
По его словам, при резком толчке в вагоне лопнула труба, которая прогнила давным-давно.
"Запаха невыносимый. Но виновным сделают дежурного по вагону, как всегда, потому что это его вагон. Укрзализныця, может вы купите обещанные вагоны?" - написал Мрыга.
На промежуточной станции в Ивано-Франковске вагон проветрили и высушили.
В поезде "Рахов-Одесса" прорвало трубу (фото: facebook.com/amryha)
УЗ попала в скандал с прорывом трубы
В комментариях украинцы высказали свое мнение по поводу прорыва трубы.
- Просто жах!
- Доброго вечора, зараз спробуємо все вирішити
- Це генеральне прибирання, а ти оце їх матюками.
- Жесть!
Как мы ранее сообщали, блогер рассказал о своем незабываемом путешествии поездом "Укрзализныци", когда соседями по купе становятся дембеля.