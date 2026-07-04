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"Є реальна перспектива закінчити війну": Зеленський розповів деталі розмови з Трампом

22:53 04.07.2026 Сб
2 хв
Що відомо про розмову Зеленського і Трампа та коли очікується наступна їх зустріч?
aimg Едуард Ткач
"Є реальна перспектива закінчити війну": Зеленський розповів деталі розмови з Трампом Фото: Дональд Трамп і Володимир Зеленський (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Президент України Володимир Зеленський підтвердив свою розмову з президентом США Дональдом Трампом та заявив, що є реальна перспектива завершити війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

В першу чергу Зеленський привітав Трампа та всіх американців з 250-річчям незалежності США. За його словами, він та американский лідер добре поговорили по телефону.

"Ми вдячні Сполученим Штатам за всю надану допомогу, від Javelin і Patriot до політичної підтримки, і надзвичайно цінуємо те, що Америка підтримує нас у захисті нашої незалежності. Я вдячний всім американським серцям, яким не байдуже майбутнє України, Європи та всіх людей у світі, для яких свобода має значення", - поінформував президент.

Окрім того, сторони обговорили поточну ситуацію на українському фронті та в дипломатії. Зеленський наголосив, що рішучість Вашингтона матиме вирішальне значення у завершенні війни, а також анонсував зустріч з Трампом на саміті НАТО.

"Є реальна перспектива завершити цю війну, і рішучість Америки матиме вирішальне значення. Домовились продовжити розмову особисто під час саміту НАТО в Анкарі", - сказав глава держави.

Резюмуючи президент ще раз висловив подяку США і Трампу, привітам Америку зі святом та побажав країні подальшого процвітання і тільки успіхів.

До речі, Зеленський прикріпив також фото Батьківщини-Мати у Києві, яку підсвітили кольорами США на честь Дня незалежності Штатів.

&quot;Є реальна перспектива закінчити війну&quot;: Зеленський розповів деталі розмови з Трампом

Що ще важливо знати

Нагадаємо, сьогодні Зеленський уже привітав Трампа та американський народ зі святом, а також зазначив, що Україна та США об’єднані спільними цінностями. Він підкреслив, що сьогодні американське лідерство є запорукою свободи в усьому світі.

Варто додати, що остання зустріч Зеленського та Трампа відбулася кілька тижнів тому, на саміті G7. Згідно з виданням Financial Times, президент США був у захваті від операцій України з нанесення дальнобійних ударів по території Росії.

Причому після цього саміту Трамп сказав журналістам, що Україна добре справляється на фронті, незважаючи на те, що Росія є великою країною зі значно меншою армією.

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Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Війна в Україні
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