Укрзалізниця потрапила у величезний скандал: відому актрису і модель обікрали в поїзді

Укрзалізниця потрапила в черговий скандал . На цей раз в неприємну історію потрапила модель і актриса Анна Трінчер. Вона розповіла, що по дорозі в поїзді до Хмельницького її обікрали.

Про це співачка і зірка серіалу "Школа" розповіла в Instagram-stories.

Також артистка впевнена, що злодії були в змові з провідником, через те, що відкрили замкнені в купе двері.

"Нас обікрали в поїзді. На той момент, коли сталася крадіжка, ми спали у своєму купе, на замку, який відкрили із зовнішнього боку. Дякую величезне хочу сказати Укрзалізниці, яка наймає таких класних співробітників, провідників, які домовляються з підставними людьми, дають їм ключі від купе, ті крадуть гроші", - сказала Трінчер.

У підсумку у Трінчер і команди злодії забрали 7 тисяч гривень і банківські картки.

Також артистка поскаржилася, що у вагонах не встановлені камери спостереження, оскільки це б значною мірою спростило пошук злодіїв.

"Ще раз спасибі Укрзалізниці, яка забезпечує безпеку кожному пасажиру. У вагонах немає камер. З таким же успіхом можна вбити людину і ніхто не здогадається, хто це зробив, тому що немає камери й ніхто не несе відповідальності", - додала Анна.

Анну Трінчер обікрали в поїзді