Укрзализныця показала новые вагоны с раздельным кондиционированием и другими удобствами

Укрзализныця в 2021 году намерена закупить новые вагоны на деньги, выделяемые из госбюджета. В четверг, 17 декабря, в Киеве компания провела выставку, в ходе которой украинцы могли внести свои предложения по поводу того, какими должны быть новые пассажирские вагоны.
Руководитель по коммуникациям и клиентскому маркетингу пассажирского направления Укрзализныци Александр Шевченко на своей странице в Facebook рассказал, что компания собрала уже несколько пожеланий для новых вагонов.
Укрзализныця показала новые пассажирские вагоны с удобствами (фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)
Теперь Укрзализныця проведет анализ и будет определяться с техническим заданием.
Также еще не решены вопросы касательно вендинговых аппаратов (автоматы с едой), ковриках, отсеках для перевозки велосипедов, емкости для багажа под сиденьем и одноразовой постели.
Укрзализныця показала новые пассажирские вагоны с удобствами (фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)
Пользователи сети также прокомментировали это.
Напомним, Укрзализныця с 24 декабря запускает два поезда в Карпаты.
Ранее появились фото вагонов Укрзализныци после ремонта, которые понравились не всем.