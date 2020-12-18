Укрзализныця показала новые вагоны с раздельным кондиционированием и другими удобствами

Укрзализныця в 2021 году намерена закупить новые вагоны на деньги, выделяемые из госбюджета. В четверг, 17 декабря, в Киеве компания провела выставку, в ходе которой украинцы могли внести свои предложения по поводу того, какими должны быть новые пассажирские вагоны.

Руководитель по коммуникациям и клиентскому маркетингу пассажирского направления Укрзализныци Александр Шевченко на своей странице в Facebook рассказал, что компания собрала уже несколько пожеланий для новых вагонов.

Укрзализныця показала новые пассажирские вагоны с удобствами (фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)

Теперь Укрзализныця проведет анализ и будет определяться с техническим заданием.

Что нового в вагонах?

Раздельное кондиционирования в каждом купе.

USB-зарядки и розетки у каждого места.

4 режима освещения в сочетании с управляемым светом для чтения,

Табло занятости туалетов на панели управления над дверью купе.

Также еще не решены вопросы касательно вендинговых аппаратов (автоматы с едой), ковриках, отсеках для перевозки велосипедов, емкости для багажа под сиденьем и одноразовой постели.

Укрзализныця показала новые пассажирские вагоны с удобствами (фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)

Пользователи сети также прокомментировали это.

Для меня самая большая загадка наших поездов - ковры. Зачем? Почему? Для чего эти пылесборники?

Вот вообще не понимаю, зачем в двадцать первом веке тупо продолжать запихивать людей в плацкартные вагоны, еще и радоваться этому;

Александр, сделайте возможность купить беруши, повязку на глаза одноразовую и наушники в вагоне. Для забывак. И вайфай с посадочной страницей Harvard business review;

Давно не ездил в поездах, но в новых купе по топ-направлениям с зарядками, светом, кондиционерами уже пару лет как более-менее норм было. Но с туалетами как раз похуже ситуация. Было бы отлично, чтобы можно было пользоваться всем максимально бесконтактно, чтобы не собирать микробы - замки дверей, краны с датчиками, мыльницы с датчиками, освежители воздуха автоматические, кнопки смыва и т.д.

Замки на дверях сделайте так, чтобы закрытие купе не было лотереей - откроешься ли.

Напомним, Укрзализныця с 24 декабря запускает два поезда в Карпаты.

Ранее появились фото вагонов Укрзализныци после ремонта, которые понравились не всем.