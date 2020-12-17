"Укрзализныця" с 24 декабря запускает два поезда в Карпаты

Фото: поездов в Карпаты станет больше (РБК-Украина)

С 24 декабря "Укрзализныця" запускает поезда сообщением Ужгород-Херсон и Харьков-Ворохта. Поезда будут курсировать через день.

Об этом сообщает сайт "Укрзализныци".

Отмечается, что благодаря указанным поездам жители восточных и южных регионов получат прямую связь с местами зимнего отдыха.

Поезд №5/6 Ужгород - Херсон будет отправляться из Ужгорода в 16:21 и прибывать в Херсон в 13:59. Отправление из Херсона в 15:10, прибытие в Ужгород в 13:11. Предусмотрены остановки на станциях Мукачево, Львов, им. Тараса Шевченко, Долинская, Кривой Рог, Апостолово.

Поезд №149/150 Харьков - Полтава - Ворохта будет отправляться из Харькова в 12:28 и прибывать в Ворохту в 12:02 следующего дня. Из Ворохты отправление в 13:51, прибытие в Харьков в 13:20. На этом поезде можно добраться до Полтавы, Миргорода, Лубен, Гребенки, Борисполя, Киева, Львова, Ивано-Франковска и других городов.

Напомним, в конце ноября "Укрзализныця" назначила на новогодние праздники дополнительные поезда из Львова в Одессу, из Ковеля во Львов и из Киева в Херсон.

РБК-Украина писало, что во время режима усиленного карантина, который будет действовать в Украине с 8 по 24 января, поезда продолжат курсировать. Однако в них, как и раньше, будут действовать противоэпидемические мероприятия.