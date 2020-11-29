Появились фото вагонов "Укрзализныци" после ремонта: довольны не все

"Укрзализныця" изменила цвет вагонов
В АО "Укрзализныця" решили во время ремонта обновить внешний вид вагонов поездов и изменили их цвет. Во время модернизации их перекрашивают в более темный оттенок. Вместо светло-синего некоторые вагоны стали темно-синими.
Новый руководитель "Укрзализныци" Владимир Жмак в своем Facebook объяснил, что обновили окраску, поскольку белый цвет вагонов считают непрактичным.
Сделали это, уверяет, лишь после того, как посоветовались с проводниками поездов. По его словам, работники УЗ остались довольны результатом.
Вагоны "Укрзализныци" перекрасили в темно-синий цвет (фото: Faceboook / vladimir.zhmak)
Кроме того, руководитель компании рассказал, что в вагонах устанавливают видеокамеры, заменяющие поручни, обустраивают полочки для мобильных телефонов и даже делают USB-розетки.
"Новые цвета - не только красиво, но и практично. Проводники результатом довольны. "А вам как?", - отметил глава УЗ.
Мнения пользователей в комментариях к публикации разделились. Одни остались довольны нововведением, другие - резко критикуют новый цвет:
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