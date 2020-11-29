Появились фото вагонов "Укрзализныци" после ремонта: довольны не все

Цвет вагонов УЗ обновили (коллаж: РБК-Украина)

"Укрзализныця" изменила цвет вагонов

В АО "Укрзализныця" решили во время ремонта обновить внешний вид вагонов поездов и изменили их цвет. Во время модернизации их перекрашивают в более темный оттенок. Вместо светло-синего некоторые вагоны стали темно-синими.

Новый руководитель "Укрзализныци" Владимир Жмак в своем Facebook объяснил, что обновили окраску, поскольку белый цвет вагонов считают непрактичным.

Сделали это, уверяет, лишь после того, как посоветовались с проводниками поездов. По его словам, работники УЗ остались довольны результатом.

Вагоны "Укрзализныци" перекрасили в темно-синий цвет (фото: Faceboook / vladimir.zhmak)

Кроме того, руководитель компании рассказал, что в вагонах устанавливают видеокамеры, заменяющие поручни, обустраивают полочки для мобильных телефонов и даже делают USB-розетки.

"Новые цвета - не только красиво, но и практично. Проводники результатом довольны. "А вам как?", - отметил глава УЗ.

Мнения пользователей в комментариях к публикации разделились. Одни остались довольны нововведением, другие - резко критикуют новый цвет:

Мне больше светлый нравится, стильнее как-то, современнее. Даже элегантно.

Синий цвет красивый, когда вагон чистый, а пыль и грязь меньше заметны на сером.

Цвет крыши и полос должен быть один, а сейчас "грязное" сочетание цветов - теплые и холодные плохо сочетаются, не стильно.

Синий. Но я бы сменила тон синего, если есть возможность, потому что этот немного советский.

Я за светлый.

Главное практичность и чистота в вагонах. Синий цвет - красиво. И еще одно, вопрос - это про порядок в электричках.

Конечно что синий лучший. Не так видно когда пачкается. А учитывая какие у нас вагономоющие комплексы, как их так можно назвать, то темный цвет именно то, что надо.

При условии применения качественной краски синий цвет, очень презентабельно и практично. Форма проводников в тон.

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