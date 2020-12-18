Укрзалізниця показала нові вагони з роздільним кондиціонуванням та іншими зручностями

Укрзалізниця у 2021 році має намір закупити нові вагони на гроші, виділені з держбюджету. У четвер, 17 грудня, в Києві компанія провела виставку, в ході якої українці могли внести свої пропозиції з приводу того, якими мають бути нові пасажирські вагони.
Керівник з комунікацій та клієнтського маркетингу пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Шевченко на своїй сторінці в Facebook розповів, що компанія зібрала вже кілька побажань для нових вагонів.
Укрзалізниця показала нові пасажирські вагони зі зручностями (фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)
Тепер Укрзалізниця проведе аналіз і визначатиметься з технічним завданням.
Також ще не вирішені питання щодо вендінгових апаратів (автомати з їжею), килимках, відсіках для перевезення велосипедів, ємності для багажу під сидінням та одноразової постелі.
Укрзалізниця показала нові пасажирські вагони зі зручностями (фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)
Користувачі мережі також прокоментували це.
Нагадаємо, Укрзалізниця з 24 грудня запускає два поїзди в Карпати.
Раніше з'явилися фото вагонів Укрзалізниці після ремонту, які сподобалися не всім.