Укрзализныця показала новые вагоны электричек: появилась важная функция

Для чего это сделали

Сообщается, что при планировании ремонтов УЗ было принято решение оборудовать вагоны с местами для перевозки велосипедов, а также увеличить удобство пользования. Крепления для велосипедов находятся в первом и десятом вагонах.

"Укрзализныця сконцентрирована на улучшении качества пригородного движения и поддерживает экологический транспорт. Именно поэтому мы приняли решение сделать пригородный транспорт более удобным для велосипедистов. Следующим шагом станет повышение инклюзивности пригородных поездов", - рассказали в компании.

Фото: новые вагоны электричек от УЗ (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Что еще изменили в вагонах?

Для удобства пассажиров в новых вагонах также установлены блоки сидений с улучшенными эргономическими свойствами, салоны оборудованы современным освещением, тонированными стеклопакетами.

Также во время ремонта в вагонах была установлена новая современная пожарная сигнализация с датчиками на огонь и задымление, видеонаблюдение для предупреждения вандализма, вагон оборудован видеокамерами по внешнему периметру и в голове поезда.