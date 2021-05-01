UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Укрзализныця показала новые вагоны электричек: появилась важная функция

Автор: Дмитрий Войналович

Укрзализныця, которая недавно попала в скандал из-за билето, уже скоро выпустит в рейсы отремонтирован пригородный поезд, адаптированный для перевозки велосипедов. Он будет ездить на путях Юго-Западной железной дороги.

Об этом рассказали в пресс-службе УЗ.

Для чего это сделали

Сообщается, что при планировании ремонтов УЗ было принято решение оборудовать вагоны с местами для перевозки велосипедов, а также увеличить удобство пользования. Крепления для велосипедов находятся в первом и десятом вагонах.

"Укрзализныця сконцентрирована на улучшении качества пригородного движения и поддерживает экологический транспорт. Именно поэтому мы приняли решение сделать пригородный транспорт более удобным для велосипедистов. Следующим шагом станет повышение инклюзивности пригородных поездов", - рассказали в компании.

Фото: новые вагоны электричек от УЗ (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Что еще изменили в вагонах?

Для удобства пассажиров в новых вагонах также установлены блоки сидений с улучшенными эргономическими свойствами, салоны оборудованы современным освещением, тонированными стеклопакетами.

Также во время ремонта в вагонах была установлена новая современная пожарная сигнализация с датчиками на огонь и задымление, видеонаблюдение для предупреждения вандализма, вагон оборудован видеокамерами по внешнему периметру и в голове поезда.

Напомним, что уже скоро на рейсах УЗ пройдут рейды полиции, которая будет искать нарушителей карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Укрзализныця