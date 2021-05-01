Укрзалізниця показала нові вагони електричок: у них з'явилася важлива функція

Для чого це зробили

Повідомляється, що при плануванні ремонтів УЗ було прийняте рішення обладнати вагони місцями для перевезень велосипедів, а також збільшити зручність користування. Кріплення для велосипедів знаходяться в першому та десятому вагонах.

"Укрзалізниця сконцентрована на покращенні якості приміського руху та підтримує екологічний транспорт. Саме тому ми прийняли рішення зробити приміський транспорт більш зручним для велосипедистів. Наступним кроком стане підвищення інклюзивності приміських поїздів", - розповіли у компанії.

Фото: нові вагони електричок від УЗ (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Що ще змінили у вагонах?

Для зручності пасажирів у нових вагонах також встановлено блоки сидінь із покращеними ергономічними властивостями, салони обладнано сучасним освітленням, тонованими склопакетами.

Також під час ремонту в вагонах встановлена нова сучасна пожежна сигналізація з датчиками на вогонь і задимлення, відеонагляд для попередження вандалізму, вагон облаштований відеокамерами по зовнішньому периметру і в голові поїзда.