В Укрзализныце рассказали о подорожании билетов и дали пассажирам совет
Билеты на поезда Укрзализныци дорожают поэтапно - цены ежемесячно будут повышаться на 2% в течение этого года, а до конца 2021-го тарифы вырастут на 22%. Директор филиала "Пассажирская компания" УЗ Александр Перцовский дал советы гражданам, как можно сэкономить.
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".
По словам представителя Укрзализныци, индексация начинается с мая, когда цены на билеты будут стоить на 2% дороже.
"Но есть стимул покупать билеты на лето. Потому что каждый месяц тарифы будут подтягиваться на эти 2% - это такая довольно замедленная и с задержкой индексация, учитывая рост расходов", - отметил Перцовский.
Он обратил внимание, что уже сейчас открывается на лето почти 30 новых направлений, популярных у туристов: в том числе на Черное и Азовское моря и к Карпатским горам.
"Поэтому есть дополнительный стимул приобрести билеты чем раньше, тем лучше", - рекомендует Перцовский.
Также представитель УЗ добавил, что уже несколько инициатив было реализовано.
"Мы впервые за много лет объединили Днепр и Харьков, через несколько недель заработает направление Мариуполь - Одесса", - сказал он.
Напомним, ранее Укрзализныця назвала самые популярные направления на майские праздники.
Также сообщалось, что Укрзализныця с учетом ситуации с карантином сейчас восстанавливает полноценное движение поездов практически во всех областях.