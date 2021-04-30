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В Укрзализныце рассказали о подорожании билетов и дали пассажирам совет

Новина українською → Пятница 30 апреля 2021 22:27
В Укрзализныце рассказали о подорожании билетов и дали пассажирам совет Коллаж РБК-Украина: в Укрзализныце высказались о подородании билетов на поезда
Автор: Владимир Костырин

Билеты на поезда Укрзализныци дорожают поэтапно - цены ежемесячно будут повышаться на 2% в течение этого года, а до конца 2021-го тарифы вырастут на 22%. Директор филиала "Пассажирская компания" УЗ Александр Перцовский дал советы гражданам, как можно сэкономить.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

По словам представителя Укрзализныци, индексация начинается с мая, когда цены на билеты будут стоить на 2% дороже.

"Но есть стимул покупать билеты на лето. Потому что каждый месяц тарифы будут подтягиваться на эти 2% - это такая довольно замедленная и с задержкой индексация, учитывая рост расходов", - отметил Перцовский.

Он обратил внимание, что уже сейчас открывается на лето почти 30 новых направлений, популярных у туристов: в том числе на Черное и Азовское моря и к Карпатским горам.

"Поэтому есть дополнительный стимул приобрести билеты чем раньше, тем лучше", - рекомендует Перцовский.

Также представитель УЗ добавил, что уже несколько инициатив было реализовано.

"Мы впервые за много лет объединили Днепр и Харьков, через несколько недель заработает направление Мариуполь - Одесса", - сказал он.

Напомним, ранее Укрзализныця назвала самые популярные направления на майские праздники.

Также сообщалось, что Укрзализныця с учетом ситуации с карантином сейчас восстанавливает полноценное движение поездов практически во всех областях.

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