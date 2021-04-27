"Укрзализныця" попала в очередной скандал из-за билетов: деньги идут в карман проводникам
Украинцы в очередной раз жалуются на произвол в поездах "Укрзализныци". Не только на несоблюдение карантинных норм в вагонах, но и на то, что проводники пытаются заработать на продаже билетов.
О неприятном инциденте с покупкой билета на сайте УЗ рассказала Наталья Рыбалко в своем Facebook.
В чем суть скандала
По словам расстроенной женщины, ей удалось купить билет на официальном сайте УЗ, где было множество свободных мест, но по факту ее ждал неприятный сюрприз от "недобросовестных" проводников. Они открыто запускали всех стоящих на перроне людей, не проверяя билетов.
О соблюдении санитарных норм также речь не идет. Сами проводники на столичном перроне стоят без масок, утверждает Наталья.
"Все возмущались год назад продажей 50% мест в вагонах из-за пандемии - так вот я только рада была этому! Вы все равно будете в убытке, а так хоть какое-то расстояние сохранялось", - написала она.
Женщина утверждает, что она выкупила бы целое купе, но пол вагона пустых мест на сайте ввели ее в заблуждение.
"И самое обидное, что поездом едет сейчас моя мама, которая после операции, и ехать другим транспортом ей нельзя. И, конечно, я бы лучше купила ей целое купе, но пол вагона пустых мест до самой конечной остановки ввели меня в заблуждение", - пожаловалась Наталья.
Этот неприятный инцидент случился, по словам пассажирки, 27 апреля в поезде 786Л по маршруту Киев-Шостка.
Жалобу женщины на "Укрзализныцю" и ее сотрудников поддержали и другие пользователи сети.
Реакция "Укрзализныци" не заставила себя ждать
Пресс-служба УЗ прокомментировала ситуацию под постом Натальи.
"Наталья, спасибо за сигнал, усилим контроль (насколько это возможно на данный момент, потому что по некоторым станциям есть технические трудности и люди этим пользуются, к сожалению) и проведем несколько рейдов с Нацполицией", - сказали в УЗ и добавили, что уже начали "масштабную работу по автоматизации пунктов пропуска пассажиров на пригородных платформах".
Это, уверяют железнодорожники, "существенно усложнит жизнь зайцам и поможет УЗ выйти на прозрачный учет пассажиропотока".
Ранее мы писали, что проводник УЗ раскрыл новую воровскую схему в пассажирских поездах.