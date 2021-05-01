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На рейсах УЗ пройдут рейды полиции. Будут искать нарушителей карантина

Новина українською → Украина, Суббота 01 мая 2021 00:33
На рейсах УЗ пройдут рейды полиции. Будут искать нарушителей карантина Фото: пассажиров, которые не будут соблюдать карантин, могут высадить из поезда (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Даша Харченко

Национальная полиция и военизированная охрана будут проводить "рейды" на рейсах "Укрзализныци" для проверки соблюдения карантинных ограничений. Это будет происходить на майские праздники.

Об этом рассказал руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Шевченко в эфире телеканала "Дом".

По его словам, каждый поезд до и после рейсов будет проходить специальную обработку внутри и снаружи. Работники и пассажиры должны носить маски и дезинфицировать руки как в поездах, так и на вокзале. В каждом вагоне установили санитайзеры.

Национальная полиция и военизированная охрана "Укрзализныци" сможет проводить "рейды" и проверять, как пассажиры и сотрудники компании носят маски.

Пассажиров, которые не будут соблюдать карантин, могут высадить из поезда.

"Теоретически, согласно правилам перевозок, начальник поезда имеет такое право. Но применять физическую силу к человеку, если он отказывается это сделать, взять за руку и вытащить из поезда, он не может. Для этого он привлекает полицию, которая, конечно, должна этого человека снять. У нас налажено взаимодействие с полицией, есть кейсы, есть примеры, как это происходит. Проводники и начальники поездов прекрасно проинструктированы. Если человек адекватный, то, как правило, ситуация не доходит до этого пункта", - пояснил Шевченко.

Напомним, "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы на Пасхальные и майские праздники между Одессой и Харьковом. Первый поезд отправится 29 апреля.

Кроме того в Минздраве заявляли, что не планируют вводить дополнительные карантинные ограничения на Пасху.

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