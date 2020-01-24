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Интернет в поездах: в Укрзализныце рассказали о приятных сюрпризах

STYLERЖизнь    24.01.2020 - 09:27
Интернет в поездах: в Укрзализныце рассказали о приятных сюрпризах
Укрзализныця анонсировала приятную услугу (Коллаж РБК-Украина)

Глава Укрзализныци рассказал, когда появится интернет в поездах

В Укрзализныце анонсировали появление интернета во всех поездах "Интерсити" до конца 2020 года. Украинские пассажиры в последнее время стали активно перемещаться между городами на экспрессах, которые обеспечивают комфорт и скорость и перемещения из одной точки в другую, но вот качество услуги интернет – это то, чего современным поездам "Интерсити" не хватает.

Как рассказал глава Укрзализныци Евгений Кравцов в интервью для издания ВВС Украина, услуга Wi-Fi появится в украинских экспрессах уже до конца 2020 года.

"Есть подписанный меморандум между правительством и операторами о покрытии территории Украины скоростным интернетом. Это даст нам возможность проще организовать скоростной интернет в поездах, когда будут соответствующие базовые станции. Во-вторых, – у нас есть внутренние планы по реализации этого проекта. Сделать Wi-Fi в поездах "Интерсити" планируем в течение 2020 года", - рассказал глава Укрзализныци.

Евгений Кравец также анонсировал расширение парка поездов "Интерсити" на популярных направлениях, а также признал, что пригородные электрички – это боль не только жителей Украины, но и руководства ведомства. Он отметил, что на данный момент идет поиск решения этого вопроса.

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