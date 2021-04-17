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Укрзализныця увеличила количество поездов на майские праздники: список

Новина українською → Украина, Суббота 17 апреля 2021 17:07
Укрзализныця увеличила количество поездов на майские праздники: список Фото: увеличение количества поездов должно позволить сохранить возможность соблюдать соцдистанцию (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

"Укрзализныця" увеличила количество дополнительных поездов на время Пасхи и майских праздников. В УЗ считают, что это позволит сохранить возможность соблюдать социальную дистанцию пассажирам.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Решение о введении дополнительных поездов вызвано повышенным спросом среди пассажиров на майские праздники.

"Укрзализныця" ставит приоритетом безопасность пассажиров, поэтому на наиболее популярные направления добавляет рейсы заранее. Это обеспечит более равномерное распределение пассажиропотока, чтобы в поездах было возможно сохранять социальную дистанцию ​​и пассажиры на вокзалах были разграничены во времени и меньше пересекались", - отметили в УЗ.

Так, на майские праздники будут курсировать следующие поезда:

  • №29 / 30 Киев - Ужгород. Из Киева отправляется 29, 30 апреля и 2, 3, 7, 8, 9 мая. Из Ужгорода - 30 апреля и 1, 3, 4, 8, 9, 10 мая;
  • №124 / 123 Киев - Константиновка. Из Киева отправляется 30 апреля, 3, 7 и 10 мая. С Константиновки - 1, 4, 8, 11 мая;
  • №138 / 137 Хмельницкий - Лисичанск. Из Хмельницкого отправляется 30 апреля, 2 и 8 мая. С Лисичанска - 1, 3 и 9 мая;
  • №209 / 210 Харьков - Одесса. Из Харькова отправляется 30 апреля и 2 мая. Из Одессы - 1 и 3 мая;
  • №239 / 240 - 207/208 Киев - Ужгород. Из Киева отправляется 30 апреля, 3, 7 и 9 мая. Из Ужгорода - 1, 4, 8, 10 мая;
  • №242 / 241 - 210/212 Харьков - Одесса. Из Харькова отправляется 7 мая. Из Одессы - 9 мая;
  • №211 / 212 Харьков - Львов. Из Харькова отправляется 30 апреля и 3, 7, 9 мая, а из Львова - 1, 4, 8, 10 мая;
  • №232 / 231 Запорожье - Ивано-Франковск. З Запорожье отправляется 30 апреля и 8 мая, из Ивано-Франковска - 1 и 9 мая;
  • №243 / 244 Киев - Рахов. Из Киева отправляется 29 апреля 3, 7 и 9 мая, с Рахова - 30 апреля, 4, 8 и 10 мая;
  • №254 / 253 Киев - Мариуполь. Из Киева отправляется 30 апреля и 3, 9 мая, из Мариуполя - 1, 4 и 10 мая;
  • №251 / 252 Харьков - Николаев. Из Харькова отправляется 29 апреля и 9 мая. Из Николаева - 30 апреля и 10 мая;
  • №298 / 297 Николаев - Киев. Из Николаева отправляется 29 апреля, 4, 6, 10 мая. Из Киева - 30 апреля, 5, 7, 11 мая;
  • №745 / 746 "Бойковский экспресс" Киев - Славское. Рейсы 1 и 4 мая туда и обратно;
  • №774 / 773 Киев - Шостка. Из Киева и Шостки отправляется 4, 10 мая;
  • №779 / 780 Сумы - Винница. Из Сум и Винницы отправляется 30 апреля, 4, 7 и 10 мая;
  • №781 / 782 Черкассы - Киев. Из Черкасс и Киева отправляется 4, 10 мая;

Продажа билетов на указанные рейсы открывается с 17 апреля.

Напомним, с 11 апреля УЗ возобновила курсирование поездов в Закарпатскую область.

Также РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" пока не будет менять курсирование поездов в Полтавской области, несмотря на то, что регион перейдет в "красную" зону карантина.

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