"УЗ" восстанавливает полноценное движение поездов во всех областях, кроме Житомирской

Укрзализныця восстанавливает полноценное курсирование поездов дальнего сообщения, движение в которых было временно ограничено из-за локдауна . Сейчас запрет высадки и посадки пассажиров действует только в Житомирской области.

В "УЗ" напомнили, что отмена и восстановление остановок поездов из-за карантинных ограничений осуществляются на основе решений Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Укрзализныця в очередной раз отмечает, что будет строго следить за соблюдением карантинных требований в поездах и на вокзалах, и обращается к пассажирам с просьбой обязательно сообщать о случаях ненадлежащего ношения масок или отказа от них со стороны других пассажиров или сотрудников Укрзализныци", - говорится в сообщении.