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"УЗ" восстанавливает полноценное движение поездов во всех областях, кроме Житомирской

Новина українською → Украина, Вторник 27 апреля 2021 14:36
"УЗ" восстанавливает полноценное движение поездов во всех областях, кроме Житомирской Фото: "УЗ" восстанавливает полноценное движение поездов почти во всех областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Укрзализныця восстанавливает полноценное курсирование поездов дальнего сообщения, движение в которых было временно ограничено из-за локдауна. Сейчас запрет высадки и посадки пассажиров действует только в Житомирской области.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В "УЗ" напомнили, что отмена и восстановление остановок поездов из-за карантинных ограничений осуществляются на основе решений Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Укрзализныця в очередной раз отмечает, что будет строго следить за соблюдением карантинных требований в поездах и на вокзалах, и обращается к пассажирам с просьбой обязательно сообщать о случаях ненадлежащего ношения масок или отказа от них со стороны других пассажиров или сотрудников Укрзализныци", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" запустит по меньшей мере 11 дополнительных поездов на майские праздники и на Пасху. Также на праздники продлили маршрут одного из скоростных поездов.

В частности, на майские праздники будут курсировать дополнительные поезда в Ужгород, Рахов, Ковель, Черновцы, Николаев, Мариуполь, Константиновку, Ивано-Франковск, Одессу и Львов.

С 11 апреля УЗ возобновила курсирование поездов в Закарпатскую область. Движение поездов было ограничено из-за того, что Закарпатье находилось в "красной" зоне карантина.

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