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УЗ назначила еще один поезд в Карпаты, первый рейс запланирован на майские праздники

Новина українською → Украина, Четверг 29 апреля 2021 09:58
УЗ назначила еще один поезд в Карпаты, первый рейс запланирован на майские праздники Фото: "Бойковский экспресс" первые ерйсы совершит 1 и 4 мая (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Скоростной поезд Интерсити+ Киев-Славское №745/746 отправляется в первый рейс после переименования в "Бойцовский экспресс". Первые рейсы отправятся 1 и 4 мая.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В Славское поезд будет отправляться 1 и 4 мая из Киева.

"Для всех, кто будет путешествовать в Славское 1 и 4 мая, есть приятный сюрприз. Отдел туризма Славского общины разыграет 10 наборов бойковских сувениров. Условие одно - сохранять свой билет до конца поездки", - добавили в УЗ.

Напомним, курсирование поезда "Интерсити+" Киев - Славское продлили на весну и лето.

Также РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" увеличила количество дополнительных поездов на время Пасхи и майских праздников. Всего было введено 17 дополнительных поездов.

Кроме этого сообщалось, что к майским праздникам УЗ добавила поезд Интерсити+ Киев-Харьков.

Еще "Укрзализныця" восстанавливает полноценное движение поездов практически во всех областях. Сейчас запрет высадки и посадки пассажиров действует только в Житомирской области.

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