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В Укрзализныце показали захватывающее видео монтажа "главного эскалатора страны"

Автор: Роман Мирончук

Укрзализныця устанавливает на Центральном вокзале в Киеве вместо старых эскалаторов два новых мощных Heavy Duty, которые оснащены современными технологиями.

Видео монтажа компания опубликовала на своей странице в Facebook.

"Хроники главного эскалатора страны: начался монтаж нового подъемника. В начале февраля стартовали работы по установке каркаса нового эскалатора", - говорится в сообщении Укрзализныци.

В компании также объяснили, что такое каркас эскалатора. Подъемник состоит из различных элементов, включая лестницу, перила, балюстрада и т.д. Из-за большого веса всех элементов их монтаж осуществляется постепенно. Каркас представляет собой некую точку опоры для элементов подъемника.

Отметим, что Укрзализныця приступила к замене эскалатора, находящегося в вестибюле Центрального железнодорожного вокзала в Киеве, 21 января 2022 года. Старый подъемник уже демонтировали и отправили на списание.

Технические характеристики новых эскалаторов

Их высота составит 6,5 метров. Работать подъемники будут не менее 20 часов в сутки. При этом ожидается, что за час они смогут обслуживать 7300 человек.

В эскалаторах установят LED-подсветку, сенсор для остановки лестничного полотна, когда нет людей. Также планируется установка устройства для обеззараживания перил.

Напомним, в Укрзализныце рассказали о нюансах покупки билетов на поезд за "ковидную тысячу".

Мы также писали о том, что в Днепре посреди железнодорожного вокзала упала огромная люстра.

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КиевУкрзализныця