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Покупка билетов на поезд за "ковидную тысячу": в УЗ рассказали о нюансах

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Четверг 03 февраля 2022 11:55
Покупка билетов на поезд за "ковидную тысячу": в УЗ рассказали о нюансах Как купить билеты на поезд УЗ за деньги от вакцинации (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Украинцы продолжают получать и тратить деньги по программе "еПідтримка". Эти средства можно потратить на билеты в театр, книги и железнодорожные билеты на поезда Укрзализныци.

В пресс-службе УЗ рассказали, как можно купить билет на поезд и что делать, если не хватает средств на карте "еПідтримка".

Как объяснили в ведомстве, купить билет на поезд, который стоит более 1000 гривен с такой карты невозможно.

"Лимит на покупку билетов картой "еПідтримка" равняется сумме средств на ней. То есть, можно выбрать любой билет на любой рейс в вагон любого класса стоимостью 1000 гривен", - подчеркнули в УЗ.

Разбить стоимость проездного документа на несколько частей для оплаты двумя картами также невозможно.

Как добавили в УЗ, перевести деньги с другой карты на карту "еПідтримка" нельзя, так как эта карта целевая и начисление средств на нее возможно только в случае выплаты государственной помощи для вакцинированных украинцев. Собственные средства на эту карту переводить нельзя.

При покупке нескольких билетов можно оплатить один или два билета с карты "еПідтримка", но сумма не должна превышать 1000 гривен. А остальные билеты – купить за средства с любой другой платежной карты.

Напомним, ранее мы писали о том, что в УЗ показали новенькие купейные вагоны с кулером, кондиционером.

А также рассказывали о том, на что можно будет потратить "ковидную тысячу" в феврале.

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Укрзализныця билеты ковидная тысяча
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