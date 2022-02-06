В Укрзалізниці показали захоплююче відео монтажу "головного ескалатора країни"

Укрзалізниця встановлює на Центральному вокзалі в Києві замість старих ескалаторів два нових потужних Heavy Duty, які оснащені сучасними технологіями.
Відео монтажу компанія опублікувала на своїй сторінці в Facebook.
"Хроніки головного ескалатора країни: почався монтаж нового підйомника. На початку лютого стартували роботи з установлення каркасу нового ескалатора", - йдеться в повідомленні Укрзалізниці.
У компанії також пояснили, що таке каркас ескалатора. Підйомник складається з різних елементів, включаючи сходи, перила, балюстрада і т.д. Через велику вагу всіх елементів їх монтаж здійснюється поступово. Каркас являє собою таку собі точку опори для елементів підйомника.
Зазначимо, що Укрзалізниця приступила до заміни ескалатора, що знаходиться у вестибюлі Центрального залізничного вокзалу в Києві, 21 січня 2022 року. Старий підйомник вже демонтували і відправили на списання.
Їх висота складе 6,5 метрів. Працювати підйомники будуть не менше 20 годин на добу. При цьому очікується, що за годину вони зможуть обслуговувати 7300 осіб.
У ескалаторах встановлять LED-підсвічування, сенсор для зупинки сходового полотна, коли немає людей. Також планується установка пристрою для знезараження перил.
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