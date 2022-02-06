В Укрзалізниці показали захоплююче відео монтажу "головного ескалатора країни"

"Хроніки головного ескалатора країни: почався монтаж нового підйомника. На початку лютого стартували роботи з установлення каркасу нового ескалатора", - йдеться в повідомленні Укрзалізниці.

У компанії також пояснили, що таке каркас ескалатора. Підйомник складається з різних елементів, включаючи сходи, перила, балюстрада і т.д. Через велику вагу всіх елементів їх монтаж здійснюється поступово. Каркас являє собою таку собі точку опори для елементів підйомника.

Зазначимо, що Укрзалізниця приступила до заміни ескалатора, що знаходиться у вестибюлі Центрального залізничного вокзалу в Києві, 21 січня 2022 року. Старий підйомник вже демонтували і відправили на списання.

Технічні характеристики нових ескалаторів

Їх висота складе 6,5 метрів. Працювати підйомники будуть не менше 20 годин на добу. При цьому очікується, що за годину вони зможуть обслуговувати 7300 осіб.

У ескалаторах встановлять LED-підсвічування, сенсор для зупинки сходового полотна, коли немає людей. Також планується установка пристрою для знезараження перил.