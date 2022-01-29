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В Днепре посреди ЖД вокзала упала огромная люстра: людей чудом не задело (фото)

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Днепр, Суббота 29 января 2022 14:58
В Днепре посреди ЖД вокзала упала огромная люстра: людей чудом не задело (фото) В Днепре на вокзале упала люстра (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Днепре на железнодорожном вокзале упала и разбилась огромная люстра. К счастью из людей никто не пострадал.

Так, инцидент произошел в пятницу, 28 января, сообщили в Укрзализныци.

Почему упала люстра

В частности, работники меняли в ней лампы и чистили патроны, а во время ее поднятия оборвался трос, и люстра упала на пол.

В Укрзализныце отмечают, что работы проводились с соблюдением всех правил безопасности.

"Зона под люстрой была ограждена, никто из работников или посетителей вокзала не пострадал", - отметили в компании.

Также отметили, что "вокзальная компания" Укрзализныци запускает дополнительную, внеплановую проверку всех подвесных осветительных приборов на железнодорожных вокзалах.

В Днепре посреди ЖД вокзала упала огромная люстра: людей чудом не задело (фото)В Днепре посреди ЖД вокзала упала огромная люстра: людей чудом не задело (фото)

В Днепре на железнодорожном вокзале упала большая люстра (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

По словам руководителя пассажирского направления Укрзализныци Александра Перцовского, работники компании соблюдают все протоколы безопасности и проверяют исправность оборудования, которое объективно имеет высокий износ.

В комментариях под заметкой пользователи пишут, что нужно проверить все вокзалы.

  • Хорошо, что никто не пострадал! Очевидно квалифицированные работники - были готовы к возможному падению. Заслуживают премии;
  • А как насчет лифтов и экскаваторов на станции Дарница? Работает только лифт со стороны привокзальной площади. Если вдруг с коляской или тяжелой сумкой. А про инвалидов вообще молчу, как переход преодолеть?;
  • Проверки должны быть плановые и регулярные;
  • В Днепре поделано. Чертовщина всюду.

В Днепре посреди ЖД вокзала упала огромная люстра: людей чудом не задело (фото)В Днепре на железнодорожном вокзале упала огромная люстра (t.me/Днепр Сейчас)

Ранее мы сообщали, что в Киеве возле подъезда установили кресла ЖД вокзала.

Также недавно мы писали, что у Мелитополе школьницы по очереди пробовали лед на прочность и проваливались.

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