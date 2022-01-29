В Днепре посреди ЖД вокзала упала огромная люстра: людей чудом не задело (фото)
В Днепре на железнодорожном вокзале упала и разбилась огромная люстра. К счастью из людей никто не пострадал.
Так, инцидент произошел в пятницу, 28 января, сообщили в Укрзализныци.
Почему упала люстра
В частности, работники меняли в ней лампы и чистили патроны, а во время ее поднятия оборвался трос, и люстра упала на пол.
В Укрзализныце отмечают, что работы проводились с соблюдением всех правил безопасности.
"Зона под люстрой была ограждена, никто из работников или посетителей вокзала не пострадал", - отметили в компании.
Также отметили, что "вокзальная компания" Укрзализныци запускает дополнительную, внеплановую проверку всех подвесных осветительных приборов на железнодорожных вокзалах.
В Днепре на железнодорожном вокзале упала большая люстра (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
По словам руководителя пассажирского направления Укрзализныци Александра Перцовского, работники компании соблюдают все протоколы безопасности и проверяют исправность оборудования, которое объективно имеет высокий износ.
В комментариях под заметкой пользователи пишут, что нужно проверить все вокзалы.
- Хорошо, что никто не пострадал! Очевидно квалифицированные работники - были готовы к возможному падению. Заслуживают премии;
- А как насчет лифтов и экскаваторов на станции Дарница? Работает только лифт со стороны привокзальной площади. Если вдруг с коляской или тяжелой сумкой. А про инвалидов вообще молчу, как переход преодолеть?;
- Проверки должны быть плановые и регулярные;
- В Днепре поделано. Чертовщина всюду.
В Днепре на железнодорожном вокзале упала огромная люстра (t.me/Днепр Сейчас)
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