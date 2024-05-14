"Укрзалізниця" запустила оновлений сайт: що змінилось для пасажирів і де тепер купувати квитки

Що змінилося для пасажирів

За словами голови правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Лященка, оновлений продукт було запущено, зокрема, для пасажирів, які звикли купувати квитки через сайт.

"Відтепер у вебверсії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через "Дія.Підпис", - наголосив він.

Посадовець уточнив, що якісну діджиталізацію сервісів від "Укрзалізниці" продовжують завдяки "злагодженій роботі нашої ІТ-команди, пасажирської компанії та партнерів".

Оновлений сайт УЗ (скріншот: booking-new.uz.gov.ua)

Які функції має оновлений сайт УЗ

У прес-службі компанії наголошують - новий сайт "Укрзалізниці" запущено нині у бета-режимі. Отже, перехід зі старого сайту буде здійснюватись поступово - для комфорту всіх користувачів.

Уточнюється, що ресурс було розроблено за підтримки Mastercard та побудовано за допомогою сучасних дизайнерських та ІТ-рішень.

Для зручності користувачів він має, зокрема, такі функції: