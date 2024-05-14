"Укрзалізниця" запустила оновлений сайт: що змінилось для пасажирів і де тепер купувати квитки

АТ "Укрзалізниця" запустила оновлений сайт для купівлі залізничних квитків на будь-який поїзд.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу компанії розповідає, що змінилось для пасажирів і які саме функції має оновлений сайт УЗ.
За словами голови правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Лященка, оновлений продукт було запущено, зокрема, для пасажирів, які звикли купувати квитки через сайт.
"Відтепер у вебверсії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через "Дія.Підпис", - наголосив він.
Посадовець уточнив, що якісну діджиталізацію сервісів від "Укрзалізниці" продовжують завдяки "злагодженій роботі нашої ІТ-команди, пасажирської компанії та партнерів".
Оновлений сайт УЗ (скріншот: booking-new.uz.gov.ua)
У прес-службі компанії наголошують - новий сайт "Укрзалізниці" запущено нині у бета-режимі. Отже, перехід зі старого сайту буде здійснюватись поступово - для комфорту всіх користувачів.
Уточнюється, що ресурс було розроблено за підтримки Mastercard та побудовано за допомогою сучасних дизайнерських та ІТ-рішень.
Для зручності користувачів він має, зокрема, такі функції:
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