"Укрзалізниця" нагадала правила спільних подорожей з домашніми улюбленцями

Подорожувати з улюбленцем нині дуже легко. Головне купити йому квиточок та дотримуватись інструкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрзалізницю ".

Вартість квитка на домашнього улюбленця - така сама, як і вартість квитка на багаж, документ зручно купувати в застосунку "Укрзалізниці" разом з придбанням квитків для себе.

Однак, якщо ви раптом забули придбати квиток одразу - не хвилюйтесь, із черговим оновленням застосунку компанія додала можливість докупити цей перевізний документ до вже придбаного квитка, не звертаючись для цього в касу.

Як правильно подорожувати разом з домашніми улюбленцями

По території України:

візьміть із собою ветеринарний документ;

купіть квиток на улюбленця, тварину до 45 см в холці розмістіть в контейнері-переносці на руках або на місці для ручної поклажі;

великих собак (вище 45 см в холці) можна перевозити тільки за умови викупу всіх місць в купе, в наморднику та з повідком (додатково треба купити також квиток на улюбленця).

Базові правила для виїзду за кордон (Польша, Чехія, Словаччина, Молдова)

обовʼязкова наявність ветеринарного паспорту міжнародного зразка ;

; треба мати дійсний міжнародний ветеринарний сертифікат про стан здоровʼя тварини, який видає ветеринар Держпродспоживслужби на держкордоні;

дрібних тварин можна перевозити у всіх поїздах без викупу місць;

великі собаки перевозяться у наморднику на жорсткому повідку за умови викупу всіх місць в купе.

Базові правила для виїзду за кордон (Угорщина, Австрія, Румунія)

обовʼязкова наявність ветеринарного паспорту міжнародного зразка;

треба мати дійсний міжнародний ветеринарний сертифікат про стан здоровʼя тварини, який видає ветеринар Держпродспоживслужби на держкордоні;

дрібні кімнатні тварини можуть подорожувати з власниками в контейнері-переносці (треба купувати тварині окремий квиток);

великих тварин або тварин без контейнера-переноски можна перевозити тільки в наморднику та на жорсткому повідку за умови викупу всіх місць в купе (купувати тварині окремий квиток при цьому все одно потрібно).

Як підготувати тварину до виїзду за кордон

Пасажирам що планують поїздку з тваринами за кордон варто звернутись напряму до Держпродспоживслужби за уточненнями та повним переліком актуальних документів, необхідних для вʼїзду з України в бажану країну та повернення додому.

Загалом залежно від країни для вʼїзду з України з твариною можуть вимагатись: