"Укрзалізниця" нагадала правила спільних подорожей з домашніми улюбленцями
Подорожувати з улюбленцем нині дуже легко. Головне купити йому квиточок та дотримуватись інструкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Вартість квитка на домашнього улюбленця - така сама, як і вартість квитка на багаж, документ зручно купувати в застосунку "Укрзалізниці" разом з придбанням квитків для себе.
Однак, якщо ви раптом забули придбати квиток одразу - не хвилюйтесь, із черговим оновленням застосунку компанія додала можливість докупити цей перевізний документ до вже придбаного квитка, не звертаючись для цього в касу.
Як правильно подорожувати разом з домашніми улюбленцями
По території України:
- візьміть із собою ветеринарний документ;
- купіть квиток на улюбленця, тварину до 45 см в холці розмістіть в контейнері-переносці на руках або на місці для ручної поклажі;
- великих собак (вище 45 см в холці) можна перевозити тільки за умови викупу всіх місць в купе, в наморднику та з повідком (додатково треба купити також квиток на улюбленця).
Базові правила для виїзду за кордон (Польша, Чехія, Словаччина, Молдова)
- обовʼязкова наявність ветеринарного паспорту міжнародного зразка;
- треба мати дійсний міжнародний ветеринарний сертифікат про стан здоровʼя тварини, який видає ветеринар Держпродспоживслужби на держкордоні;
- дрібних тварин можна перевозити у всіх поїздах без викупу місць;
- великі собаки перевозяться у наморднику на жорсткому повідку за умови викупу всіх місць в купе.
Базові правила для виїзду за кордон (Угорщина, Австрія, Румунія)
- обовʼязкова наявність ветеринарного паспорту міжнародного зразка;
- треба мати дійсний міжнародний ветеринарний сертифікат про стан здоровʼя тварини, який видає ветеринар Держпродспоживслужби на держкордоні;
- дрібні кімнатні тварини можуть подорожувати з власниками в контейнері-переносці (треба купувати тварині окремий квиток);
- великих тварин або тварин без контейнера-переноски можна перевозити тільки в наморднику та на жорсткому повідку за умови викупу всіх місць в купе (купувати тварині окремий квиток при цьому все одно потрібно).
Як підготувати тварину до виїзду за кордон
Пасажирам що планують поїздку з тваринами за кордон варто звернутись напряму до Держпродспоживслужби за уточненнями та повним переліком актуальних документів, необхідних для вʼїзду з України в бажану країну та повернення додому.
Загалом залежно від країни для вʼїзду з України з твариною можуть вимагатись:
- наявність мікрочипа у тварини,
- діюча вакцинація від сказу,
- актуальний результат серологічного тесту для визначення антитіл до збудника сказу,
- документ, що тварина не представляє племінної цінності,
- сертифікат відповідності контейнеру для тварини стандартам IATA,
- свідоцтво ВЕТ-1.
Нагадаємо, минулого року для українців змінили правила ввезення тварин за кордон. Детальніше про підготовку та зміни можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.
Крім того, ми повідомляли, що за ухвалою Кабміну, у "Дії" з'являться електронні ветпаспорти домашніх тварин.
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